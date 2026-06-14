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Modric torna a parlare del Milan: le sue parole sono un messaggio ai tifosi

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Modric torna a parlare del Milan: le sue parole sono un messaggio ai tifosi
Luka Modrić esulta in campo con la maglia del Milan
Luka Modrić con la maglia del Milan numero 14 esulta in campo davanti alla porta

Luka Modric è tornato a parlare del Milan al podcast di Giacomo Poretti. Il croato ha confessato la sua gioia per aver giocato in Italia in un club speciale come quello rossonero.

Modric da brividi sul Milan

Nella sua lunga intervista al Poretcast di Giacomo Poretti, Luka Modric ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi anche sulla tappa Milan. Il croato ha elogiato il calcio italiano, mettendo però i rossoneri sopra tutti:

“Sono contento di aver giocato in Italia, sono cresciuto seguendo il calcio italiano. L’Italia ha regalato calciatori come Totti, Pirlo, Baggio e Del Piero. I tifosi capiscono di calcio e apprezzano i giocatori tattici e tecnici. Per questo qui mi sento così bene, sono felice di aver realizzato il mio sogno di giocare in Italia. È successo, e l’ho fatto nel miglior club in Italia”.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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