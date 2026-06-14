Modric torna a parlare del Milan: le sue parole sono un messaggio ai tifosi

Luka Modric è tornato a parlare del Milan al podcast di Giacomo Poretti. Il croato ha confessato la sua gioia per aver giocato in Italia in un club speciale come quello rossonero.

Nella sua lunga intervista al Poretcast di Giacomo Poretti, Luka Modric ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi anche sulla tappa Milan. Il croato ha elogiato il calcio italiano, mettendo però i rossoneri sopra tutti:

“Sono contento di aver giocato in Italia, sono cresciuto seguendo il calcio italiano. L’Italia ha regalato calciatori come Totti, Pirlo, Baggio e Del Piero. I tifosi capiscono di calcio e apprezzano i giocatori tattici e tecnici. Per questo qui mi sento così bene, sono felice di aver realizzato il mio sogno di giocare in Italia. È successo, e l’ho fatto nel miglior club in Italia”.