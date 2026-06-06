Nuovo nome per la panchina del Milan: fissato già un incontro

Arbeloa al Milan, il summit è fissato per lunedì 8 giugno in Spagna. Una delegazione rossonera incontrerà l’ex tecnico del Real Madrid per valutare la candidatura alla panchina.

Arbeloa e il Milan: il pressing tattico di Cardinale

L’interesse del Milan per Alvaro Arbeloa rappresenta una mossa concreta nella ricerca del nuovo allenatore. Mentre Oliver Glasner e Mauricio Pochettino rimangono i nomi più quotati, la dirigenza rossonera ha deciso di accelerare i tempi con lo spagnolo, fissando un incontro diretto nei prossimi giorni. Non si tratta di una semplice esplorazione: la convocazione a un summit specifico indica che Cardinale e Ibrahimovic stanno già valutando fattivamente la soluzione Arbeloa come alternativa concreta.

L’ex terzino destro ha alle spalle una carriera da giocatore di primo piano: 56 presenze con la Nazionale spagnola tra il 2008 e il 2013, esperienze significative al Real Madrid, Liverpool e West Ham. Come allenatore, Arbeloa ha costruito la sua reputazione nelle giovanili e nel Castilla madrileno, prima dell’occasione in prima squadra di quest’anno.

I 168 giorni al Real Madrid: il bilancio di Arbeloa

Il passaggio di Arbeloa sulla panchina del Real Madrid si è rivelato breve ma significativo. In 28 partite ha ottenuto 56 punti, una media di 2 punti a gara che non ha impedito al Barcellona di conquistare la Liga con 94 punti. Il rendimento non è stato sufficiente per competere al massimo livello, ma le fondamenta tattiche erano solide. Le squadre di Arbeloa giocano un calcio offensivo e aggressivo: pressing asfissiante per recuperare palla, occupazione della metà campo avversaria, possesso prolungato per cercare superiorità numerica.

Questo stile di gioco rappresenta un cambio netto rispetto a quanto proposto da Allegri nella stagione appena conclusa. La filosofia di Arbeloa converge invece con quella di Glasner e Pochettino, gli altri due candidati principali. Il 4-3-3 è il modulo preferito, anche se lo spagnolo non esclude varianti come il 4-2-3-1 o il 4-4-2 a seconda delle esigenze.

L’incontro di lunedì: chi rappresenterà il Milan

Lunedì 8 giugno è la data fissata per il summit in Spagna. Una delegazione di Via Aldo Rossi volerà a incontrare Arbeloa, anche se non è ancora definito chi guiderà la trattativa dal lato rossonero. I nomi in circolazione sono Ibrahimovic, Calvelli, o direttamente Cardinale. Ogni scelta comunica un messaggio diverso: la presenza del proprietario americano significherebbe che il Milan considera Arbeloa una soluzione già avanzata, non una semplice verifica.

L’esito dell’incontro determinerà se lo spagnolo scalerà effettivamente le gerarchie della lista rossonera oppure resterà un’opzione di riserva. Nel frattempo, il Milan continua a monitorare Glasner e Pochettino, mantenendo aperte più strade per la panchina. La decisione finale dipenderà dalle risposte che Arbeloa fornirà sul progetto tattico e sulla visione di calcio per il Milan dei prossimi anni.