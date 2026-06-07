Rabiot, Milan o Napoli? L’annuncio dalla Francia fissa i tempi della scelta

Adrien Rabiot deve decidere tra Milan e Napoli prima della Coppa del Mondo. Didier Deschamps, CT della Francia, ha fissato una deadline precisa al centrocampista francese.

Deschamps impone il termine per la decisione di Rabiot

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Francia ha lasciato intendere chiaramente che Rabiot non può rimandare oltre. La scadenza è l’inizio della competizione mondiale: da quel momento la mente dovrà concentrarsi esclusivamente sul torneo, senza distrazioni di mercato. Deschamps non ha usato giri di parole. “Inutile dare consigli a Rabiot sulla scelta tra Milan e Napoli, non cambierebbe le cose. Chiaramente prima si risolve la situazione e meglio è per tutti”, ha dichiarato il tecnico francese.

Il Milan si trova in una posizione scomoda. Il club rossonero detiene un contratto valido fino al 2028 e non intende fare concessioni economiche a De Laurentis. Il Napoli, invece, ha il vantaggio di una panchina appetibile: quella dove approderà il tecnico con cui ha costruito i successi della sua carriera, cioè Max Allegri.

Il Milan e il calo di prestigio in Europa

L’assenza dalla Champions League per il seconco anno consecutivo potrebbe pesare come un macigno per il Milan. Il club vede il suo prestigio in calo, a discapito di realtà che invece si stanno consolidando come il Napoli. La scelta di Rabiot dirà tanto anche su questo e su quanto il club rossonero possa ancora considerarsi parte dell’elite mondiale. Ma i tempi sono fissati: il calciatore dovrà lasciare le questioni di mercato alle spalle durante il Mondiale e prendere una decisione chiara prima dell’inizio di questo.