Reijnders pensa ancora al Milan: le parole emozionano i tifosi

Tijjani Reijnders ha scelto di ripercorrere il suo passato rossonero mentre l’Olanda prepara l’assalto al titolo continentale. Il centrocampista, ora al Manchester City, mantiene un legame indissolubile con il Milan.

Reijnders e il Milan: gratitudine senza tempo

L’ex rossonero non dimentica dove ha costruito la sua reputazione. Durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato di essere “sempre grato al Milan“ per gli anni trascorsi in maglia rossonera, confermando che quella esperienza rimane fondamentale nella sua carriera. Reijnders ha poi negato di aver avuto contatti con Ibrahimovic, nonostante la sua presenza negli USA, ma non esclude che i due possano incrociarsi nei prossimi giorni visti gli impegni americani di entrambi.

L’Olanda e l’obiettivo continentale: Reijnders in prima linea

Il passaggio al Manchester City ha rappresentato un salto di qualità inevitabile nella sua evoluzione calcistica. Tuttavia, il ricordo del Milan non si affievolisce: quella fase della carriera ha forgiato il giocatore che oggi compete ai massimi livelli europei. La gratitudine che esprime pubblicamente testimonia il valore umano che il centrocampista attribuisce all’esperienza.

Mentre Reijnders si prepara con l’Olanda per i prossimi impegni continentali, il Milan continua a costruire il proprio presente senza l’olandese. La gratitudine espressa dal centrocampista rimane un capitolo chiuso ma significativo nella storia recente del calciomercato rossonero.