Reijnders torna a parlare del Milan a cuore aperto: parole da brividi!

Tijjani Reijnders ripensa al Milan con nostalgia consapevole. L’olandese oggi al Manchester City non dimentica San Siro e confessa il turbamento delle prime ore in rossonero.

Reijnders: “San Siro mi viene ancora in mente con i brividi”

L’arrivo a Milano ha rappresentato un momento di rottura nella carriera di Reijnders. Quando l’auto lo ha condotto all’aeroporto, la realtà ha superato ogni aspettativa:

“All’aeroporto di Milano ci dissero che la mia famiglia doveva prendere un’altra auto, perché la folla era troppo grande per passare tutti insieme”.

Il centrocampista non credeva a quello che stava accadendo. La pressione di una piazza così calorosa avrebbe potuto schiacciare chiunque, ma il calciatore ha capito subito di trovarsi di fronte a un ambiente straordinario. Oggi, pur indossando la maglia del Manchester City, Reijnders ammette che le immagini di San Siro lo assalgono ancora.

“Quando vedo un’inquadratura dall’alto di San Siro strapieoa la domenica sera, con lo skyline della città in lontananza, mi vengono ancora i brividi. Sono onorato di aver giocato lì”.

L’eredità che Reijnders lascia a Milano

Sebbene il destino lo abbia condotto in Inghilterra, il legame tra Reijnders e il Milan rimane indissolubile. La canzone dei tifosi, quella che risuona a San Siro durante le partite, continua a rimanere nella sua testa:

“Ricordo una partita in cui eravamo in netto vantaggio, camminavo per il campo e canticchiavo insieme ai tifosi: «È un’emozione… Che cresce piano piano…» Quella canzone ti resta semplicemente in testa”. Purtroppo, è arrivato poi l’addio. Si è trattata di una scelta sofferta anche per l’olandese: “Purtroppo, nella mia seconda stagione, le nostre prestazioni non sono state degne di un club come il Milan. Volevo vincere qualcosa in più rispetto alla sola Supercoppa, perché i tifosi meritavano un grande titolo, ma quando mio padre mi ha detto che il City era interessato, Marina mi ha detto: “Devi andare””.

Il Manchester City ha acquisito un giocatore consapevole del proprio valore, forgiato da una stagione al Milan dove ha dovuto affrontare se stesso prima ancora di affrontare gli avversari. Reijnders rappresenta il caso raro di un calciatore che, anche dopo l’addio, continua a nutrire rispetto autentico per il club che lo ha accolto.