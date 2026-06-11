Sembrava vicino all’addio, ora cambia tutto? Il futuro del calciatore del Milan

Luka Modric rimane in bilico tra il ritiro e una possibile permanenza al Milan. Il centrocampista croato, in scadenza il 30 giugno, non ha ancora comunicato la sua decisione definitiva.

Modric e il Milan: il confronto con Glasner rinvia tutto

Come rivela Tuttosport, il campione ex Real Madrid intende incontrare il nuovo allenatore rossonero prima di scegliere se continuare a giocare o accettare una posizione dirigenziale al club spagnolo. Questo dialogo rappresenta l’elemento determinante che scioglierà i nodi sulla sua permanenza in Italia. Il Real Madrid gli ha già proposto un ruolo dirigenziale, ma Modric vuole prima capire il progetto tattico e le ambizioni del Milan sotto la nuova guida tecnica.

La stagione appena conclusa ha lasciato il segno. Dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions League e i risultati altalenanti in campionato, il croato ha affidato ai social network un messaggio di bilancio: “Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto!”. Nonostante la frustrazione, ha ringraziato pubblicamente i tifosi rossoneri per l’affetto ricevuto durante l’anno.

Glasner e il progetto Milan: il primo colloquio che decide tutto

Oliver Glasner rappresenta la soluzione tecnica verso cui il Milan sta convergendo. La sua nomina ufficiale non è ancora arrivata, ma gli incontri avanzano e il tecnico austriaco incarna il nuovo corso che la società intende tracciare. Modric attende questa formalizzazione per valutare se restare competitivo o intraprendere una nuova fase della carriera lontano dal campo.

Quale scenario è più probabile? Se Glasner porterà un progetto ambizioso e confermando il Milan come contendente, il croato potrebbe prolungare il suo contributo tecnico. Se invece la visione risultasse meno coinvolgente, l’opzione del Real Madrid come dirigente diventa l’alternativa concreta. L’incontro sarà cruciale per entrambi: il Milan avrebbe un giocatore di esperienza mondiale, Modric avrebbe chiarimenti sugli obiettivi stagionali.

I tempi rimangono stretti. Il raduno si avvicina e il Milan continua a navigare in una fase di transizione con allenatore e dirigenza ancora da definire completamente. Modric, nel frattempo, rimane in sospeso. La decisione arriverà solo dopo aver ascoltato le proposte concrete di Glasner e compreso quale direzione intende prendere il club rossonero nel prossimo ciclo competitivo. Fino allora, il suo futuro al Milan resta aperto, dipendente dal progetto che la nuova guida tecnica sarà in grado di presentare.