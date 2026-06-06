Sospiro di sollievo Milan, Moretto smentisce: “Nessuna trattativa per la cessione”

Mike Maignan resta al Milan. Le voci su un possibile contatto con la Juventus vengono smontate da Matteo Moretto, esperto di mercato che chiarisce la situazione contrattuale del portiere rossonero.

Maignan e la Juventus: contatti chiusi da mesi

Il rinnovo di Maignan con il Milan si è sbloccato tra gennaio e febbraio di quest’anno. Come riporta Moretto, prima di quella data, la Juventus aveva effettivamente tentato l’approccio. La vecchia Signora aveva offerto verbalmente un contratto importante, ma l’operazione non è mai decollata. Una volta definito il prolungamento rossonero, ogni discorso bianconero è stato archiviato definitivamente.

L’esperto spiega il perché della mancata trattativa con chiarezza. La Juventus non avrebbe mai pagato una cifra rilevante per il portiere francese, considerando il costo del trasferimento dal Milan. L’unico scenario possibile era rappresentato da una partenza a parametro zero, ipotesi che non si è materializzata.

Le richieste del Milan: ostacolo insormontabile

Il Milan chiede cifre altissime per Maignan. Con il rinnovo sottoscritto e la situazione contrattuale blindata, la Juventus ha semplicemente deciso di guardare altrove. Non esiste alcuna volontà di aprire una trattativa, e tanto meno il portiere aveva intenzione di forzare un trasferimento verso Torino.

Quale è stata la strategia della Juventus di fronte a questo scenario? Virare su obiettivi alternativi e più raggiungibili dal punto di vista economico e contrattuale. Moretto è perentorio: “La Juventus non contempla la possibilità di arrivare a Maignan e di aprire una trattativa con il Milan“.

Il portiere francese proseguirà la sua avventura in rossonero senza ulteriori distrazioni. Il rinnovo ha eliminato ogni incertezza sulla sua permanenza al Milan, trasformando quello che era un rischio potenziale in una certezza. Le tensioni interne al club non hanno scosso la fiducia reciproca tra società e giocatore.

Per il calciomercato Milan, questa chiusura definitiva su Maignan consente di concentrare le risorse su altre priorità. La posizione tra i pali è stabilizzata, e nessun rivale di primo piano intende muovere passi concreti in questa direzione.