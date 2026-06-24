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Ultim’ora Milan: date e orari delle prime cinque giornate della Serie A 2026/2027

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Ultim’ora Milan: date e orari delle prime cinque giornate della Serie A 2026/2027
Amorim e la gestione dei rientranti dai prestiti nel Milan
Amorim in primo piano con lo stadio del Milan illuminato in rosso sullo sfondo

Dopo aver stilato i calendari, ecco che sono state rivelati ufficialmente i primi dettagli riguardanti le prime cinque giornate di Serie A che riguardano il Milan. Di seguito date, orarie e dove vederle.

Milan, ecco date e orari delle prime cinque giornate della Serie A 2026/2027

  • 1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky)
  • 2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto ore 20.45 (DAZN)
  • 3ª giornata, Juventus-Milan, domenica 6 settembre ore 20.45 (DAZN)
  • 4ª giornata, Lazio-Milan, sabato 12 settembre ore 18.00/domenica 13 settembre ore 20.45 (DAZN)*
  • 5ª giornata, Milan-Lecce, domenica 20 settembre ore 20.45 (DAZN)

* Se il Milan giocherà la 1ª giornata di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00.
Se la Juventus giocherà la 1ª giornata di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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