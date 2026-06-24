Ultim’ora Milan: date e orari delle prime cinque giornate della Serie A 2026/2027

Dopo aver stilato i calendari, ecco che sono state rivelati ufficialmente i primi dettagli riguardanti le prime cinque giornate di Serie A che riguardano il Milan. Di seguito date, orarie e dove vederle.
Milan, ecco date e orari delle prime cinque giornate della Serie A 2026/2027
- 1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky)
- 2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto ore 20.45 (DAZN)
- 3ª giornata, Juventus-Milan, domenica 6 settembre ore 20.45 (DAZN)
- 4ª giornata, Lazio-Milan, sabato 12 settembre ore 18.00/domenica 13 settembre ore 20.45 (DAZN)*
- 5ª giornata, Milan-Lecce, domenica 20 settembre ore 20.45 (DAZN)
* Se il Milan giocherà la 1ª giornata di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00.
Se la Juventus giocherà la 1ª giornata di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45.