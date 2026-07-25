Addio Milan, è fatta: lascia definitivamente il club dopo sette anni

Ismael Bennacer chiude definitivamente la sua avventura al Milan. Il centrocampista algerino ha risolto il contratto con i rossoneri e vola in Qatar per firmare con l’Al-Gharafa, squadra della massima divisione qatariota.

Bennacer e il Milan: sette anni terminati

Dopo sette anni, Bennacer dice addio. La risoluzione consensuale con il Milan libera il giocatore, che ora si trasferisce all’Al-Gharafa con una nuova sfida. L’accordo con la squadra qatariota è stato trovato e formalizzato rapidamente, senza ulteriori ostacoli.

La scelta riflette il percorso recente del centrocampista. Nella scorsa stagione Bennacer ha giocato in prestito alla Dinamo Zagabria, dove ha disputato 20 partite in campionato, segnando 1 gol e fornendo 2 assist. Un’esperienza in Croazia che ha scandito il passaggio verso questa nuova fase della carriera, lontano dall’Europa.

Al-Gharafa: la nuova sfida in Qatar

Il trasferimento al club qatariota rappresenta una soluzione concreta per entrambe le parti. Il Milan si libera di un ingaggio pesante, Bennacer trova continuità in un campionato con meno pressioni competitive rispetto alla Serie A. L’Al-Gharafa punta a rafforzare il centrocampo con un giocatore di esperienza europea.

La partenza di Bennacer dal Milan conclude definitivamente un capitolo iniziato sette anni fa. Il club rossonero ora può concentrarsi su altri obiettivi di mercato, mentre il centrocampista inizia la sua esperienza qatariota con la possibilità di ritrovare minuti e fiducia in un contesto differente dal campionato italiano.