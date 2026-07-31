Adriano Galliani ricorda Franco Baresi: la frase su Berlusconi fa emozionare

Franco Baresi, simbolo indiscusso del Milan, si è spento oggi presso la sua abitazione a Travagliato all’età di 66 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore rossonero e nel calcio italiano.

Adriano Galliani, storico amministratore delegato del club, ha affidato ai social il suo ricordo più toccante:

“Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre”.

Un messaggio che lega indissolubilmente Baresi a Silvio Berlusconi, il presidente che lo ha reso immortale e che lo precede nel viaggio eterno. La maglia numero 6, quella stessa che ha indossato per tutta la sua carriera rossonera, diventa ora un simbolo che trascende il calcio.

Baresi e il Milan: un’anima sola per trentacinque anni

Il rapporto tra Franco Baresi e il Milan non era semplicemente quello tra un giocatore e un club. Era una fusione totale, una simbiosi che ha definito l’identità stessa della squadra rossonera. Dalla difesa al timone, dalla tattica alla leadership, ogni aspetto del Milan moderno porta l’impronta indelebile di chi ha scelto di restare una sola volta nella vita, rifiutando ogni altra sirena.

La storia del Milan, come recita la nota ufficiale del club, “è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi”. Non è una frase di circostanza. È l’ammissione che una parte dell’identità rossonera se ne va con lui. Il suo esempio, la sua profondità, la sua dedizione rimarranno parte integrante del DNA del club. L’ultimo grande ricordo pubblico di Baresi, pochi mesi fa, quando ha presenziato alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi, ha confermato come la sua figura continuasse a irradiare prestigio e storia anche oltre le competizioni calcistiche.

Baresi e i successi con Berlusconi: storia di un Milan vincente

Franco Bresi è stato sicuramente il simbolo del Milan degli invincibili plasmato da Silvio Berlusconi. La lungimiranza del presidente e la tenacia di un fuoriclasse come il difensore, hanno creato il mix per una macchina perfetta. Indimenticabile la scena del “Pallone d’Oro” mai vinto dal difensore, consegnato da Berlusconi come premio simbolico per essere arrivato, nel 1989, secondo dietro al compagno Van Basten e davanti all’altro compagno di squadra Rijkaard.

Franco Baresi è stato il primo capitano nell’epopea berlusconiana, iniziata nel febbraio 1986.

“Senza di lui mi sento più solo – ricordava commosso Baresi il giorno del funerale del suo presidente- Silvio Berlusconi era unico e affettuoso con tutti. Per me era come un padre: ha realizzato tutti i miei sogni e ha trasmesso a tutti noi giocatori, quelli di un altro calcio, la sua mentalità vincente”.

Nei 15 anni da capitano rossonero Baresi ha vinto 6 scudetti (di cui 5 con il Berlusconi presidente), 3 Coppe dei Campioni/Champions League, 4 Supercoppe Italiane, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe intercontinentali. Con la Nazionale, è diventato Campione del Mondo nel 1982.