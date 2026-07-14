Allegri torna sul passato al Milan: botta e risposta con Cardinale!

Nel corso della conferenza stampa di presentazione al Napoli, Massimiliano Allegri è tornato sul suo passato al Milan, ringraziando per la stagione passata e commentando gli “attacchi” subiti dal presidente rossonero, Gerry Cardinale.

Le parole di Allegri sul Milan

Quest’oggi a Napoli si celebra la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come allenatore azzurro: l’ex allenatore rossonero diventa un rivale sul campo da oggi. Tuttavia, nel corso della conferenza stampa di questa mattina non sono mancati riferimenti al club rossonero, a partire dai ringraziamenti per quanto avvenuto nella scorsa stagione.

Ecco le sue parole:

“Riscatto dopo il Milan? Non è una rivincita, ci sono annate che finiscono in un certo modo. Sono dispiaciuto per come è finita, colgo l’occasione per ringraziare chi ha collaborato con me a Milano. Dobbiamo comprendere che niente è scontato”.

Cardinale vs Allegri: la risposta del tecnico

Nel corso della conferenza, non sono mancati riferimenti piuttosto tesi rispetto al rapporto tra Massimiliano Allegri e il presidente del Milan, Gerry Cardinale, che nelle ultime settimane ha dedicato parole non esattamente felici nei confronti del livornese. L’allenatore azzurro, dal canto suo, ha risposto in maniera piuttosto pacata.

Ecco quanto affermato: