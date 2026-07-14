Calciomercato del Milan

Cardinale accontenta ancora Amorim: in arrivo un altro acquisto per il Milan

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Cardinale accontenta ancora Amorim: in arrivo un altro acquisto per il Milan
Paolo Cardinale durante una riunione di lavoro a Milanello
Paolo Cardinale legge documenti alla scrivania nello studio del Milan, con lo stemma rossonero sullo sfondo

Il Milan non si ferma ed è pronto a chiudere anche per Noussair Mazraoui. Il giocatore del Manchester United è stato individuato come il prossimo rinforzo da Amorim, come comunicato anche ieri alla società.

Mazraoui è il prossimo colpo: lo ha chiesto Amorim

Il primo giorno di raduno a Milanello è stata l’occasione per dirigenza e allenatore per fare il punto anche sulle prossime mosse di mercato. Cardinale ha ieri dialogato a fondo con Amorim e gli altri dirigenti e, secondo il Corriere dello Sport, il giocatore designato come prossimo acquisto è Noussair Mazraoui. Il terzino marocchino ha un grande feeling con il nuovo allenatore rossonero, che lo ha allenato al Manchester United.

Sarebbe lui quindi la nuova priorità di mercato del Milan, in virtù anche dell’imminente partenza di Pervis Estupinan. Il club rossonero è pronto ad accelerare già nelle prossime ore per chiudere rapidamente questo acquisto e, ancora una volta, accontentare con estrema celerità le richieste del nuovo allenatore Amorim.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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