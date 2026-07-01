Calciomercato del Milan

Clamoroso Milan, arriva van Dijk? Romano svela tutta la verità

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Clamoroso Milan, arriva van Dijk? Romano svela tutta la verità
Van Dijk non è un obiettivo del Milan
Romano smentisce la pista di van Dijk al Milan

Al Milan è accostato un nome di caratura mondiale, ossia quello di Virgil van Dijk. Queste voci, però, sembrano totalmente prive di fondamento, data l’importanza del giocatore nel Liverpool e la volontà del club inglese di non perdere ulteriori pilastri.

Milan su van Dijk? Romano allontana: permanenza sicura

Nelle ultime ore si vociferava di una clamorosa suggestione che vedeva un campione assoluto come Virgil van Dijk vestire la maglia del Milan. L’entusiasmo, però, è stato subito spento da una sentenza chiara e diretta di Fabrizio Romano: il difensore centrale olandese rimarrà sicuramente al Liverpool e sarà un pilastro della prossima stagione. D’altronde, i Reds hanno già perso due colonne come Salah e Robertson e non vorranno di certo consegnare a Iraola una rosa smantellata. Nulla da fare, dunque, per il Milan, che però resta forte su Gonçalo Inacio.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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