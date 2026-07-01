Clamoroso Milan, arriva van Dijk? Romano svela tutta la verità

Al Milan è accostato un nome di caratura mondiale, ossia quello di Virgil van Dijk. Queste voci, però, sembrano totalmente prive di fondamento, data l’importanza del giocatore nel Liverpool e la volontà del club inglese di non perdere ulteriori pilastri.

Milan su van Dijk? Romano allontana: permanenza sicura

Nelle ultime ore si vociferava di una clamorosa suggestione che vedeva un campione assoluto come Virgil van Dijk vestire la maglia del Milan. L’entusiasmo, però, è stato subito spento da una sentenza chiara e diretta di Fabrizio Romano: il difensore centrale olandese rimarrà sicuramente al Liverpool e sarà un pilastro della prossima stagione. D’altronde, i Reds hanno già perso due colonne come Salah e Robertson e non vorranno di certo consegnare a Iraola una rosa smantellata. Nulla da fare, dunque, per il Milan, che però resta forte su Gonçalo Inacio.