Clamoroso Milan, si pensa al grande colpo! Serve però una condizione

Phil Foden nel radar del Milan: secondo Claudio Raimondi, ospite a Sportmediaset, i rossoneri hanno messo nel mirino il trequartista del Manchester City.

Foden al Milan: il sogno dipende da Leao

Al momento la pista rimane una suggestione, ma potrebbe trasformarsi in operazione concreta. Il nodo principale è uno solo: il Milan avrà bisogno di incassare dalla cessione di un big per finanziare l’operazione. Rafael Leao rappresenta l’indiziato principale per partire, e la sua vendita fornirebbe sia le risorse economiche che l’alleggerimento salariale necessario.

Il Manchester City valuta Foden tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il portoghese percepisce un ingaggio da 7 milioni annui, sostenibile per il bilancio rossonero solo dopo la liberazione dello stipendio di Leao. La matematica è semplice: l’affare Foden esiste solo se Leao esce dalla porta.

Manchester City: Maresca e il minutaggio di Foden

L’arrivo di Enzo Maresca sulla panchina dei Citizens aggiunge variabili alla valutazione. L’allenatore italiano intende portarsi dietro Enzo Fernandez dal Chelsea, già allenato in Inghilterra. Questo scenario potrebbe effettivamente ridurre lo spazio per il classe 2000 inglese, creando una finestra di opportunità per i club interessati.

Qual è lo scenario più probabile? Il Milan monitora la situazione aspettando sviluppi, consapevole che qualsiasi movimento dipenderà dalla decisione di Leao. Se il portoghese dovesse partire, i rossoneri avrebbero i margini economici per affondare il colpo su Foden, un profilo offensivo di livello internazionale che Amorim potrebbe integrare rapidamente.

Nei prossimi mesi il quadro si chiarirà. La dirigenza milanista sa che ogni mossa di mercato passa dal nodo Leao, e il Manchester City sa che la disponibilità economica del Milan dipende dalla cessione del suo gioiello lusitano. Intanto il calcio mercato Milan continua a prendere forma attorno a questi equilibri.