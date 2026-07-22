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Colpaccio Milan, 75 milioni più bonus: che record! Spuntano nuovi dettagli

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Colpaccio Milan, 75 milioni più bonus: che record! Spuntano nuovi dettagli
Giocatore del Milan osserva il campo dal tunnel dello stadio durante la partita
Silhouette di un giocatore del Milan nei tunnel dello stadio osserva il campo illuminato durante una partita

Gonçalo Ramos al Milan costerà 75 milioni di euro più 5 di bonus, per un totale di 80 milioni. È la cifra record nella storia del club rossonero per un singolo acquisto.

Ramos-Milan: l’operazione da 80 milioni di euro

L’attaccante portoghese classe 2001 è diventato un nuovo giocatore del Milan dopo una trattativa conclusa con il Paris Saint-Germain. La struttura economica dell’operazione prevede una base fissa di 75 milioni più 5 milioni legati a obiettivi facilmente raggiungibili. Nessun altro acquisto nella storia rossonera aveva raggiunto questa cifra complessiva.

Ramos si è già presentato a sorpresa a Milanello quando la squadra ha iniziato la preparazione con Amorim. Il giocatore è attualmente in vacanza secondo il calendario stabilito e tornerà operativo il 29 luglio in Australia per il ritiro precampionato.

L’investimento rappresenta una chiara dichiarazione di intenti del Milan sul mercato in entrata, con la dirigenza che punta a rinforzare il reparto offensivo in modo decisivo.

Gonçalo Ramos in maglia PSG durante una partita, con il pallone in controllo
Gonçalo Ramos in azione con la maglia del PSG
Redazione SpaziMilan
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