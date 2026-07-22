Colpaccio Milan, 75 milioni più bonus: che record! Spuntano nuovi dettagli

Gonçalo Ramos al Milan costerà 75 milioni di euro più 5 di bonus, per un totale di 80 milioni. È la cifra record nella storia del club rossonero per un singolo acquisto.

Ramos-Milan: l’operazione da 80 milioni di euro

L’attaccante portoghese classe 2001 è diventato un nuovo giocatore del Milan dopo una trattativa conclusa con il Paris Saint-Germain. La struttura economica dell’operazione prevede una base fissa di 75 milioni più 5 milioni legati a obiettivi facilmente raggiungibili. Nessun altro acquisto nella storia rossonera aveva raggiunto questa cifra complessiva.

Ramos si è già presentato a sorpresa a Milanello quando la squadra ha iniziato la preparazione con Amorim. Il giocatore è attualmente in vacanza secondo il calendario stabilito e tornerà operativo il 29 luglio in Australia per il ritiro precampionato.

L’investimento rappresenta una chiara dichiarazione di intenti del Milan sul mercato in entrata, con la dirigenza che punta a rinforzare il reparto offensivo in modo decisivo.