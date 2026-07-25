Dal Milan alla big di Serie A: trattativa in corso, affare da 25 milioni

Santi Gimenez esce dal progetto Milan dopo diciotto mesi senza lasciare traccia. I rossoneri lo cedono solo a titolo definitivo, attorno ai 25 milioni di euro.

Gimenez e il Milan: il divorzio annunciato

L’attaccante messicano rappresenta un caso di investimento fallito. Arrivato con aspettative elevate, ha prodotto zero gol nella scorsa stagione e zero assist complessivi. La dirigenza rossonera ha deciso: via dal club, senza compromessi economici. La valutazione fissata a circa 25 milioni rispecchia il costo iniziale più gli ammortamenti, una scelta che evita minusvalenze significative sul bilancio.

La Lazio insegue un centravanti dopo l’infortunio di Lorenzo Lucca. Gennaro Gattuso apprezza le caratteristiche di Gimenez e lo vorrebbe in biancoceleste. Ma c’è un problema concreto: i capitolini offrono un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula completamente diversa da quella richiesta dal Milan.

Lazio e Milan: distanza sulla formula

Il divario tra le posizioni è enorme. Il Milan non negozia sulla modalità di trasferimento: vendita a titolo definitivo oppure niente. La Lazio, dal canto suo, non può spendere 25 milioni in questo momento. Un prestito con riscatto consentirebbe ai biancocelesti di valutare il giocatore sul campo prima di un impegno finanziario totale, ma il club rossonero rifiuta questa strada. La trattativa rimane bloccata per questa divergenza strutturale.

Cosa farà il Milan se la Lazio non si piega? Cercherà altri acquirenti disposti a pagare il prezzo richiesto, ma vista l’assenza di pretendenti potrebbe anche convincersi e accettare a lungo andare. Lo scenario più probabile nei prossimi giorni vede il Milan continuare a trattare con la Lazio sperando in una apertura sulla formula. Gimenez aspetta una soluzione che lo tolga dalla situazione di stallo. La valutazione nel calciomercato del Milan rimane fissata: il divorzio tra il club rossonero e l’attaccante messicano diventa sempre più inevitabile.