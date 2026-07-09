Dal Mondiale al Milan: i rossoneri sfidano l’Inter sul mercato

Il Milan continua a lavorare con insistenza sul mercato, osservando attentamente le prestazioni alla Coppa del Mondo. L’ultimo nome è quello del terzino Guela Doué della Costa d’Avorio, cercato anche dall’Inter come alternativa a Khalaili.

Doué per la destra rossonera: era anche in orbita Inter

Nella scorsa stagione, il 3-4-2-1 di Massimiliano Allegri ha avuto alcuni giocatori intoccabili, tra cui l’esterno destro, ruolo ricoperto quasi sempre da Alexis Saelemaekers e da Atekhame. Ora, però, Amorim potrebbe avere nuove pedine in quella posizione, con il nome di Guela Doué finito nel mirino del club rossonero, come segnalato da Nicolò Schira. Il classe 2002 (fratello di Désiré) ha disputato un ottimo Mondiale con la maglia della Costa d’Avorio ed è reduce da ottime annate con lo Strasburgo. Magari, il rossonero potrebbe essere il passo perfetto per l’esplosione in un gran club.

D’altronde, non è un caso che sia nel mirino di tanti top club, tra cui anche i cugini dell‘Inter, che lo hanno apparentemente sondato in caso di fumata nera per Khalaili.