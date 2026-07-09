Calciomercato del Milan

Dal Mondiale al Milan: i rossoneri sfidano l’Inter sul mercato

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Dal Mondiale al Milan: i rossoneri sfidano l’Inter sul mercato
Guela Doué obiettivo per la fascia destra del Milan
Il Milan segue Guela Doué

Il Milan continua a lavorare con insistenza sul mercato, osservando attentamente le prestazioni alla Coppa del Mondo. L’ultimo nome è quello del terzino Guela Doué della Costa d’Avorio, cercato anche dall’Inter come alternativa a Khalaili.

Doué per la destra rossonera: era anche in orbita Inter

Nella scorsa stagione, il 3-4-2-1 di Massimiliano Allegri ha avuto alcuni giocatori intoccabili, tra cui l’esterno destro, ruolo ricoperto quasi sempre da Alexis Saelemaekers e da Atekhame. Ora, però, Amorim potrebbe avere nuove pedine in quella posizione, con il nome di Guela Doué finito nel mirino del club rossonero, come segnalato da Nicolò Schira. Il classe 2002 (fratello di Désiré) ha disputato un ottimo Mondiale con la maglia della Costa d’Avorio ed è reduce da ottime annate con lo Strasburgo. Magari, il rossonero potrebbe essere il passo perfetto per l’esplosione in un gran club.

D’altronde, non è un caso che sia nel mirino di tanti top club, tra cui anche i cugini dell‘Inter, che lo hanno apparentemente sondato in caso di fumata nera per Khalaili.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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