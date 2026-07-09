Gila arriva a Milano: le prime dichiarazioni fanno emozionare i tifosi

Gila al Milan, il difensore spagnolo ha varcato i cancelli di Linate con dichiarazioni di entusiasmo immediato e promesse di impegno totale nelle sfide che lo attendono in rossonero.

Gila sbarca a Milano: contratto quinquennale da 4,5 milioni

Le prime immagini del centrale spagnolo in città confermano l’operazione conclusa. Autografi e foto coi tifosi già al suo arrivo, mentre domani visite mediche e firma completano l’ufficialità.

“Molto felice di essere qua, pronto per tutte le sfide che ci saranno. Un saluto ai tifosi”.

Queste le dichiarazioni del calciatore arrivato in città. Il Milan ha investito 25 milioni di euro più 5 di bonus alla Lazio per il suo cartellino, cifra che rispecchia il valore attribuito al difensore nel panorama europeo. Metà della somma tornerà al Real Madrid per accordi pregressi legati al trasferimento di Gila nella capitale due anni fa.

L’ingaggio messo sul piatto dal club rossonero non è modesto: 4,5 milioni di euro netti annui, destinati a crescere nel corso della collaborazione. Un contratto di cinque anni sottolinea la volontà del Milan di costruire una difesa stabile attorno al centrale, elemento che mancava dopo le partenze e i problemi fisici delle ultime stagioni. La scelta tattica è chiara: Amorim avrà un difensore centrale di esperienza internazionale, capace di dettare i tempi dal basso.

Dalla Lazio alla Serie A: il trasferimento che cambia gli equilibri difensivi

Gila lascia la Lazio dopo una permanenza significativa, durante la quale ha accumulato presenze decisive in campionato. La sua partenza rappresenta uno strappo per Lotito, che perde un elemento affidabile in difesa proprio quando il mercato estivo entra nella sua fase calda. Il Milan, invece, ottiene un profilo già rodato nel campionato italiano, elemento che riduce i tempi di adattamento rispetto a un arrivo dall’estero.

Quale ruolo avrà Gila nella difesa di Amorim? Il tecnico portoghese ha dimostrato di prediligere centrali che sappiano costruire il gioco dal basso e che possiedano buona tecnica di base. Gila rientra perfettamente in questo profilo, avendo giocato in una Lazio che negli ultimi anni ha cercato di sviluppare una costruzione dal basso più consapevole. La sua collocazione tattica sarà centrale nel nuovo sistema difensivo rossonero, probabilmente in coppia con uno dei centrali già in rosa.