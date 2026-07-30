Gimenez, conto alla rovescia verso l’addio: spuntano due club di Serie A

Santi Gimenez e il Milan hanno raggiunto il punto di rottura. L’attaccante messicano non rientra più nei piani di Ruben Amorim e due club della Serie A lo inseguono con insistenza.

L’esclusione dal pre capionato in Australia e Indonesia è stata il segnale più evidente: Gimenez è diventato la terza scelta offensiva dopo Gonçalo Ramos e Francesco Camarda. Il suo rendimento in rossonero non ha mai convinto, con appena 7 gol in 34 partite dopo l’arrivo dal Feyenoord. A Rotterdam aveva segnato 65 volte in 104 gare. Il contrasto è abissale e il Milan ha deciso che il suo esperimento è concluso.

Gimenez e il prezzo di uscita: quanto vuole il Milan

I rossoneri pretendono una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro per liberare l’attaccante. Non contemplano cessioni in prestito: vogliono recuperare quanto speso al Feyenoord e chiudere il capitolo. Secondo Sky Sport Italia, Lazio e Fiorentina hanno già bussato alla porta di Milano, ma nessuno dei due club è disposto a pagare la richiesta totale al momento. La Lazio, in particolare, opererebbe con un bilancio in pareggio e non può permettersi un acquisto a titolo definitivo senza prima vendere.

Fiorentina e Lazio vedono in Gimenez la soluzione ai propri problemi offensivi. I viola temono la partenza di Moise Kean e cercano una spalla giovane per il reparto avanzato. I biancocelesti, sotto la guida di Gennaro Gattuso, lo seguono da tempo e lo considerano un profilo di assoluta priorità rispetto ad altri nomi circolati, come Armando Broja del Burnley.

Lazio e Fiorentina: due proposte diverse per lo stesso bomber

Quale opzione conviene al messicano? La Lazio propone una cessione con opzione di riscatto, volendo testare il giocatore prima di investire i 30 milioni richiesti. La Fiorentina invece promette un ruolo da titolare immediato in una squadra che punta al ritorno in Europa. Entrambi garantirebbero minuti di gioco, elemento fondamentale per un attaccante che ha perso fiducia e continuità a San Siro.

Gimenez non resterà a guardare dalla panchina. La sua carriera europea è in bilico dopo il fallimento milanese e ha bisogno di tornare a segnare con regolarità. Sia Roma che Firenze rappresentano una chance concreta per rilanciarsi, ma il Milan non farà sconti economici. Le prossime settimane definiranno se una delle due squadre della Serie A riuscirà a trovare la soluzione finanziaria per portare l’attaccante messicano lontano dal Milan.