Incontro di mercato a Casa Milan: tentativo per un pupillo di mezza Serie A!

Il Milan di Amorim continua a muoversi sul mercato e, stavolta, punta a un top del campionato di Serie A come Arthur Atta, per il quale sorgono due dinamiche difficili: il prezzo del cartellino e la forte concorrenza. Nel frattempo, si cerca di ottenere una corsia preferenziale, incotrando direttamente l’Udinese.

Incontro Milan-Udinese per Atta: servono addirittura 40 milioni!

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato: dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, i rossoneri potrebbero ora decidere di puntare sul reparto di centrocampo, dato anche il futuro non sicuro di Modric e Ricci, così come di Loftus. Per questo, segnala Gianluca Di Marzio, i rossoneri si sono mobilitati per il profilo di Arthur Atta dell’Udinese. Infatti, a Casa Milan si è tenuto un incontro con Gianluca Nani, direttore dei friulani, per discutere del francese, che costa ben 40 milioni di euro.

Sicuramente non si tratterebbe di una trattativa semplice per il club di via Aldo Rossi, che vorrebbe anticipare la concorrenza dei numerosi club di Serie A e di Premier League (ma non è semplice).