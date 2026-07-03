Inter, si muovono gli agenti: il giocatore ha preso una decisione!

Trevoh Chalobah vuole l’Inter. Questa è la scelta del difensore inglese, che preferirebbe i nerazzurri al Como. Dunque, per la buona riuscita del colpo, si sono mossi anche gli agenti del giocatore, presenti a Milano per contatti diretti con i club interessati per le bozze di contratto.

Agenti di Chalobah a Milano: ha scelto l’Inter

Come evidenziato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il futuro di Trevoh Chalobah potrebbe ora essere indirizzato. Il giocatore inglese di proprietà del Chelsea, infatti, è ambito sia dall’Inter che dal Como. Tuttavia, il diretto interessato ha espresso la sua preferenza: vuole vestire nerazzurro e attende mosse dirette della Beneamata. D’altra parte, invece, i lariani partono in svantaggio ma hanno già mosso alcuni passi con ben due offerte ufficiali al Chelsea, di cui l’ultima da 28+2 milioni di euro, rifiutate.

Ebbene, in attesa dell’accordo tra i club coinvolti, gli agenti di Chalobah si muovono e, in questo momento, sono a Milano per discutere dei termini contrattuali in seguito all’ipotetico trasferimento: l’Inter spinge e sicuramente li incontrerà, da capire se ci sarà un meeting anche col Como, che non molla la presa.