Calciomercato del Milan

Inter, si muovono gli agenti: il giocatore ha preso una decisione!

di
Inter, si muovono gli agenti: il giocatore ha preso una decisione!
Gli agenti di Chalobah a Milano: scelto l'Inter
L'Inter incontra gli agenti di Chalobah, che vuole i nerazzurri

Trevoh Chalobah vuole l’Inter. Questa è la scelta del difensore inglese, che preferirebbe i nerazzurri al Como. Dunque, per la buona riuscita del colpo, si sono mossi anche gli agenti del giocatore, presenti a Milano per contatti diretti con i club interessati per le bozze di contratto.

Agenti di Chalobah a Milano: ha scelto l’Inter

Come evidenziato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il futuro di Trevoh Chalobah potrebbe ora essere indirizzato. Il giocatore inglese di proprietà del Chelsea, infatti, è ambito sia dall’Inter che dal Como. Tuttavia, il diretto interessato ha espresso la sua preferenza: vuole vestire nerazzurro e attende mosse dirette della Beneamata. D’altra parte, invece, i lariani partono in svantaggio ma hanno già mosso alcuni passi con ben due offerte ufficiali al Chelsea, di cui l’ultima da 28+2 milioni di euro, rifiutate.

Ebbene, in attesa dell’accordo tra i club coinvolti, gli agenti di Chalobah si muovono e, in questo momento, sono a Milano per discutere dei termini contrattuali in seguito all’ipotetico trasferimento: l’Inter spinge e sicuramente li incontrerà, da capire se ci sarà un meeting anche col Como, che non molla la presa.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie