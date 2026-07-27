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Leao, dalla Turchia sono pronti a fare sul serio: agenti in viaggio verso l’Italia!

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Leao, dalla Turchia sono pronti a fare sul serio: agenti in viaggio verso l’Italia!
Rafael Leao in grafica promozionale con elementi Fenerbahçe
Rafael Leao in maglia Arsenal con grafica neon Fenerbahçe sullo sfondo, nel contesto delle voci di mercato

Il futuro di Leao al Milan è sempre più in dubbio, con la situazione che negli ultimi giorni ha trovato molto caos. Il Fenerbahce, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato di non essere in mezzo ad una trattativa per il rossonero. Ma le ultime notizie, lasciano capire ben altro.

Leao-Fenerbahce, agenti in Italia per chiudere

Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, la delegazione del club turco è in arrivo a Milano. I contatti per Rafa Leao entreranno nel vivo nelle prossime ore e prossimi giorni.

La smentita di qualche giorno fa, dunque, non trova conferme. Dalla Turchia non sembrano aver mai smesso di seguire il portoghese, alla ricerca di nuovi stimoli per la sua carriera. I rapporti con il Milan sono tesi, ma Amorim sicuramente parlerà con il calciatore al suo rientro dalla vacanza post Mondiale. Il futuro è ancora tutto da scrivere: l’arrivo degli agenti, però, lascia pensare ad una chiusura imminente.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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