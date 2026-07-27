Leao, dalla Turchia sono pronti a fare sul serio: agenti in viaggio verso l’Italia!

Il futuro di Leao al Milan è sempre più in dubbio, con la situazione che negli ultimi giorni ha trovato molto caos. Il Fenerbahce, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato di non essere in mezzo ad una trattativa per il rossonero. Ma le ultime notizie, lasciano capire ben altro.
Leao-Fenerbahce, agenti in Italia per chiudere
Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, la delegazione del club turco è in arrivo a Milano. I contatti per Rafa Leao entreranno nel vivo nelle prossime ore e prossimi giorni.
La smentita di qualche giorno fa, dunque, non trova conferme. Dalla Turchia non sembrano aver mai smesso di seguire il portoghese, alla ricerca di nuovi stimoli per la sua carriera. I rapporti con il Milan sono tesi, ma Amorim sicuramente parlerà con il calciatore al suo rientro dalla vacanza post Mondiale. Il futuro è ancora tutto da scrivere: l’arrivo degli agenti, però, lascia pensare ad una chiusura imminente.