Leao, non solo la Premier: spunta un’alternativa super che fa sperare il Milan

Rafael Leao nel mirino del Barcellona secondo quanto riporta Mundo Deportivo. Il Milan fissa il prezzo d’addio tra 60 e 70 milioni dopo sette stagioni in rossonero.

Leao vuole partire: la Premier League e la Liga rimangono il sogno

L’attaccante portoghese ha comunicato a più riprese la volontà di chiudere l’esperienza in Italia. Il suo desiderio è misurarsi in un contesto tattico diverso, preferibilmente nella Liga spagnola o in Premier League. Barcellona rappresenta una destinazione che lo attrae, soprattutto per la possibilità di giocare al Camp Nou in una squadra di primo livello europeo. Dopo sette stagioni al Milan, con uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, 80 gol e 65 assist in 291 presenze, il momento di una nuova sfida è ormai maturo.

La dirigenza rossonera ha accettato questa realtà e non intende fraporre ostacoli. Il Milan è disposto a cederlo per circa un terzo della clausola rescissoria fissata a 175 milioni di euro. La valutazione oscilla tra i 60 e i 70 milioni per una cessione a titolo definitivo, con la possibilità di un prestito molto oneroso corredato da obbligo di riscatto condizionato.

Barcellona e Rashford: Leao come alternativa concreta

Il Barcellona ha inserito Leao nella propria lista dei desideri come prima alternativa a Marcus Rashford. L’attaccante inglese ha disputato l’ultima stagione in prestito dal Manchester United, raccogliendo 14 gol e 14 assist in 49 apparizioni. I catalani possiedono un’opzione di riscatto fissata a 30 milioni di euro, ma non hanno ancora deciso se esercitarla. Se la dirigenza blaugrana rinunciasse a Rashford, rimandando il giocatore a Manchester, la pista che conduce a Leão potrebbe scaldarsi rapidamente.

Quale ostacolo frena l’operazione? Il Barcellona ha già investito 80 milioni per Anthony Gordon dal Newcastle, occupando la stessa posizione di Leao sul campo. Un secondo esborso della medesima portata nello stesso reparto appare improbabile, considerando i vincoli di bilancio che limitano la manovra economica dei catalani. La sostenibilità finanziaria dell’operazione rimane il nodo centrale.

Le vie del calciomercato estivo restano comunque infinite, e le formule di pagamento possono variare significativamente. Il Milan ha dimostrato flessibilità nella strutturazione dell’affare, aprendo a soluzioni alternative alla cessione secca. Tuttavia, la cifra complessiva richiesta dai rossoneri rappresenta un investimento considerevole anche per una squadra blaugrana che sta già pesantemente impegnata sul mercato. Nei prossimi giorni sarà il Barcellona a fare la prossima mossa, decidendo se proseguire con Rashford o virare decisamente verso Leao.