Mercato Milan, il Como mette ancora i bastoni fra le ruote: nuovo duello!

Mercato calcistico Milan-Como: la silhouette di un giocatore tra gli stemmi rossoneri e lariani

La priorità del Milan, in questo momento, sul mercato è rappresentata dall’acquisto di un difensore centrale: Gonçalo Inacio è tra i nomi in pole, ma nelle ultime ore si è verificato un inserimento del Como che potrebbe mettere in pericolo la buona riuscita del colpo.

Inacio-Milan, inserimento del Como: affare a rischio?

Come segnalato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan potrebbe essere beffato nella corsa all’acquisto di Gonçalo Inacio. Infatti, il Como ha inserito il difensore portoghese nella lista dei giocatori graditi verso la prossima stagione. Dunque, seppur il gradimento rossonero sia più che confermato, il giocatore dello Sporting Lisbona non è affatto certo del trasferimento in rossonero. Questa situazione potrebbe essere, in ogni caso, controproducente: il prezzo lieviterebbe ancora, avvicinandosi alla clausola da 60 milioni di euro.

In caso di mancata riuscita dell’affare Inacio, il Como ha una lunga lista di nomi graditi: da Solet dell’Udinese a Sanchez del Galatasaray, passando per Trevoh Calobah del Chelsea.