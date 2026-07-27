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Milan, Amorim può sorridere: c’è forte speranza per il big!

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Milan, Amorim può sorridere: c’è forte speranza per il big!
Gila tornerà presto a disposizione
Amorim contento per il rientro di Gila

Le condizioni di Mario Gila rassicurano il Milan: il nuovo acquisto rossonero non ha subìto lesioni e resterà indisponibile per un solo match della tournée asiatica, riuscendo a recuperare per farsi trovare pronto in occasione degli impegni successivi.

Milan, sospiro di sollievo per Gila: salta solo una gara

Come ricostruito dal quotidiano Tuttosport, la preoccupazione che aleggiava inizialmente attorno alle condizioni fisiche di Mario Gila è ormai del tutto sfumata. Il neo-acquisto del Milan, infatti, si era fermato negli scorsi giorni a causa di un risentimento al retto femorale, che però non ha accusato alcun tipo di lesione. Ebbene, questa condizione lo obbligherà a riposare e saltare l’impegno dell’1 agosto contro il Perth Glory, ma il rientro dovrebbe essere molto vicino, in modo da farlo tornare a disposizione di Amorim per i match contro Inter e Chelsea del 5 e del 9 agosto.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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