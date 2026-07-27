Milan, Amorim può sorridere: c’è forte speranza per il big!

Le condizioni di Mario Gila rassicurano il Milan: il nuovo acquisto rossonero non ha subìto lesioni e resterà indisponibile per un solo match della tournée asiatica, riuscendo a recuperare per farsi trovare pronto in occasione degli impegni successivi.

Milan, sospiro di sollievo per Gila: salta solo una gara

Come ricostruito dal quotidiano Tuttosport, la preoccupazione che aleggiava inizialmente attorno alle condizioni fisiche di Mario Gila è ormai del tutto sfumata. Il neo-acquisto del Milan, infatti, si era fermato negli scorsi giorni a causa di un risentimento al retto femorale, che però non ha accusato alcun tipo di lesione. Ebbene, questa condizione lo obbligherà a riposare e saltare l’impegno dell’1 agosto contro il Perth Glory, ma il rientro dovrebbe essere molto vicino, in modo da farlo tornare a disposizione di Amorim per i match contro Inter e Chelsea del 5 e del 9 agosto.