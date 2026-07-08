Milan, Amorim rivoluziona la fascia sinistra: la scelta su Estupinan e Bartesaghi

Estupiñán e Bartesaghi in campo con la maglia del Milan in Serie A

Amorim e il Milan affrontano un problema concreto sulla corsia sinistra: né Estupinan né Bartesaghi rispecchiano il profilo di esterno che serve al nuovo tecnico portoghese. La Gazzetta dello Sport rivela che il club rossonero ha già deciso di ascoltare offerte per Estupinan, mentre Bartesaghi viene valutato anche come terzo difensore.

Estupinan e Bartesaghi: le scelte di Amorim

Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci movimenti nel mercato in uscita del Milan per la fascia sinistra. Sembra infatti essere sul piede di partenza Pervis Estupinan, appena un anno dopo il suo acquisto dal Brighton. L’ecuadoregno ha infatti deluso le attese nella sua prima stagione rossonera e non è un profilo gradito al nuovo allenatore Amorim.

Anche Bartesaghi non rispetta a pieno i desderi del tecnico portoghese, ma resterà comunque in rossonero. Amorim apprezza infatti le sue doti da jolly, che lo rendono utile anche come terzo di difesa. In più, essendo cresciuto all’interno del club, è anche un profilo funzionale nelle liste della prossima stagione.

Saelemaekers a sinistra: la tentazione del nuovo allenatore

Amorim ha anche manifestato l’intenzione di spostare Saelemaekers sulla fascia sinistra, soluzione che comporterebbe però un problema concreto: occorrerebbe acquistare un titolare a destra per non indebolire il settore. Saelemaekers rappresenta il prototipo ideale del laterale amoriano, capace di pressare e accompagnare la manovra. Spostarlo significherebbe raddoppiare gli interventi di mercato.

Il Milan deve decidere entro le prossime settimane se accelerare per un nuovo terzino oppure procedere con una rivoluzione tattica interna. Le scelte sui terzini sinistri attualmente in rosa (Estupinan e Basrtesaghi) e sul possibile cambio di ruolo per Saelemaekers orienteranno anche gli eventuali movimenti sul mercato.