Milan, Amorim spinge per l’ex Serie A: lo ha già avuto allo United

Rúben Amorim ha scelto Amad Diallo come primo rinforzo per il Milan, ma il Manchester United ha già chiuso ogni porta. L’esterno ivoriano è blindato fino al 2030.

Amorim vuole Diallo: la scelta tattica del nuovo tecnico

Il nuovo allenatore del Milan conosce perfettamente il profilo di Amad Diallo, avendolo gestito direttamente durante la sua esperienza sulla panchina dei Red Devils. Nella visione tattica di Amorim, basata sul 3-4-2-1 dinamico e aggressivo, l’esterno ivoriano rappresenterebbe la soluzione ideale per agire sulla trequarti destra o come laterale a tutta fascia. La sua accelerazione palla al piede e la capacità di spaccare le difese avversarie collimano perfettamente con i dettami offensivi del tecnico portoghese.

Per Diallo si tratterebbe di un ritorno in Serie A, il campionato che lo ha lanciato nel grande calcio europeo con l’Atalanta prima del trasferimento in Premier League nel 2021. L’operazione avrebbe un valore emotivo e tecnico rilevante: un giocatore che conosce il calcio italiano e che potrebbe inserirsi immediatamente negli schemi rossoneri senza tempi di adattamento.

Manchester United: il muro invalicabile attorno a Diallo

La dirigenza dello United ha eretto una barricata invalicabile. Come rivelato da Goal.com e confermato dall’esperto Fabrizio Romano, il club inglese considera Diallo un pilastro fondamentale e insostituibile del progetto presente e futuro. Nessun sondaggio, nessuna proposta: i Red Devils hanno rispedito al mittente ogni tentativo di trattativa, chiudendo sul nascere ipotesi di prestiti, scambi o altre soluzioni creative.

La strategia dello United è stata particolarmente oculata sul piano contrattuale. Lo scorso anno, la dirigenza inglese ha blindato il giocatore con un accordo esteso fino al 30 giugno 2030, allontanando le sirene di mercato da tutta Europa. Con una valutazione del cartellino che supera i 40 milioni di euro e un contratto quinquennale già sottoscritto, l’operazione diventa economicamente e burocraticamente impossibile per il Milan.

Il Milan cerca alternative: Amorim dovrà virare altrove

La dirigenza rossonera dovrà necessariamente cambiare rotta. I sondaggi esplorativi condotti da via Aldo Rossi si sono arenati immediatamente dinanzi alla posizione ferma del Manchester United. Non esiste margine di manovra, nessuna apertura a discussioni. La finestra di mercato invernale non riserva sorprese su questo fronte.

Amorim avrà bisogno di rinforzi, ma dovrà orientarsi verso obiettivi più realistici e accessibili. Il sogno Amad Diallo rimane tale: un’operazione che rimane confinata nel territorio delle suggestioni di mercato, nulla più. Per il calciomercato Milan, la priorità diventa ora identificare alternative concrete che possano garantire al nuovo tecnico la qualità richiesta.