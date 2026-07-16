Milan, arriva la conferma del rinnovo: c’è l’annuncio

MSC Crociere allunga il rapporto commerciale con il Milan. Il rinnovo porta il logo della compagnia di navigazione sulla manica rossonera per la quarta stagione consecutiva.

La partnership si estende oltre la prima squadra maschile. Il marchio bianco su sfondo nero comparirà sulle maglie della squadra femminile, delle formazioni Primavera e di Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che milita in Serie D. L’accordo consolida MSC Crociere nel ruolo di Principal Partner e Official Sleeve Partner del club.

MSC Crociere e Milan: l’equilibrio tra radici e vocazione globale

Per Leonardo Massa, vicepresidente della divisione Sud Europa di MSC, il rinnovo rappresenta “un passo naturale in un percorso costruito nel tempo”. Due realtà milanesi che condividono una strategia internazionale. Massa sottolinea come entrambe le organizzazioni abbiano “saputo trasformare le proprie radici in una forza capace di parlare a un pubblico globale“. Questa convergenza genera, secondo l’azienda, “nuove opportunità di crescita, esperienze memorabili e valore duraturo per i milioni di tifosi e viaggiatori” che seguono i due brand nel mondo.

La collaborazione non rimane confinata al calcio. Fondazione Milan e MSC Foundation sviluppano insieme 470 progetti sociali che raggiungono mezzo milione di beneficiari a livello nazionale e internazionale. Un impegno che allarga il significato commerciale della partnership verso dimensioni di responsabilità sociale.

I ricavi del Milan e il portafoglio sponsor della manica

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan, considera MSC un partner strategico. Secondo il dirigente rossonero, la compagnia di navigazione “condivide la nostra vocazione internazionale”, e insieme formano “due eccellenze italiane che portano nel mondo il meglio del proprio settore”. Questo linguaggio riflette l’importanza che il club attribuisce al rapporto con MSC nel contesto della crescita economica complessiva.

Sul davanti della maglia continua Emirates, con un contratto che raggiunge 30 milioni di euro per il 2025/2026 e sale a 35 milioni dal 2026/27, il più remunerativo della Serie A per main sponsor. A febbraio 2025 si è aggiunto Bitpanda sul retro della divisa, mentre Puma rimane il fornitore tecnico ufficiale. MSC consolida dunque il suo spazio sulla manica, confermando la strategia di diversificazione dei ricavi rossoneri.

La compagnia di navigazione non limita il suo coinvolgimento al calcio italiano al solo Milan. MSC Crociere continua inoltre a comparire come sponsor principale sulla maglia azzurra del Napoli, ampliando così la propria visibilità nel panorama calcistico nazionale. Il rinnovo con il Milan per quattro stagioni consecutive testimonia la solidità di un rapporto che trasforma l’ambito sportivo in vetrina globale per il brand della crocieristica.