Milan, buone notizie per Amorim: il punto di Sky sui rientri in gruppo

Il Milan sta preparando la nuova stagione da affrontare con Amorim e, da ‘Sky Sport’, arrivano novità importanti su due possibili rientri in gruppo.

Milan: le novità su Gila e Nkunku

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Gila e Nkunku sono sempre più vicini al rientro in gruppo dopo i due rispettivi stop che li hanno fermati nella preparazione della prossima stagione.

Inoltre, dopo gli impegni del Mondiale, sono arrivati nelle ultime ore in Australia sia Gonçalo Ramos sia Rafa Leao.