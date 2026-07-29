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Milan, buone notizie per Amorim: il punto di Sky sui rientri in gruppo

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Milan, buone notizie per Amorim: il punto di Sky sui rientri in gruppo
Gila tornerà presto a disposizione
Amorim contento per il rientro di Gila

Il Milan sta preparando la nuova stagione da affrontare con Amorim e, da ‘Sky Sport’, arrivano novità importanti su due possibili rientri in gruppo.

Milan: le novità su Gila e Nkunku

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Gila e Nkunku sono sempre più vicini al rientro in gruppo dopo i due rispettivi stop che li hanno fermati nella preparazione della prossima stagione.

Inoltre, dopo gli impegni del Mondiale, sono arrivati nelle ultime ore in Australia sia Gonçalo Ramos sia Rafa Leao.

 

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Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

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