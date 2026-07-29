Milan, Cardinale rivela il retroscena: avete sentito cos’ha detto?

Gerry Cardinale ha svelato il vero ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno della sua struttura imprenditoriale. Il proprietario del Milan è intervenuto al ‘WSJ Sports Event’ organizzato dal ‘Wall Street Journal’, spiegando un retroscena sulla figura di Ibrahimovic che rappresenta un elemento strategico completamente diverso da quello che il pubblico immagina.

Ibrahimovic e RedBird: il piano originario di Cardinale

Nella sua dichiarazione, Cardinale ha rivelato:

“Originariamente l’idea era che Zlatan venisse a lavorare in RedBird, non al Milan”.

Il cambio di rotta è arrivato con i cambiamenti organizzativi che hanno portato la struttura a trasformare Ibrahimovic in figura chiave delle decisioni calcistiche del club. Tuttavia, il ruolo rimane quello di consigliere sulla strategia sportiva, non di dirigente operativo. Cardinale ha spiegato che Ibrahimovic consiglia la proprietà su questioni calcistiche, ma il vero valore risiede nella sua capacità di navigare il complesso ecosistema del calcio professionistico.

La leadership che mancava al Milan: il vero apporto di Ibrahimovic

Cardinale ha individuato nella figura di Ibrahimovic la soluzione a una carenza strutturale che aveva osservato nel Milan: l’assenza di leadership nello spogliatoio e di una cultura vincente consolidata.

Quando ha incontrato lo svedese, ha subito colto l’opportunità di trasferire questa esperienza all’interno dell’ambiente rossonero. Il proprietario americano ha infatti descritto Ibrahimovic come una delle poche persone capaci di eccellere sia sul campo che nel mondo degli affari, un talento raro che meritava di essere sfruttato pienamente.