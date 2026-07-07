Milan, c’è la firma sul rinnovo: ecco cosa sta succedendo in casa rossonera

Il Milan e l’Associazione Italiana Milan Club sottoscrivono il rinnovo della convenzione ufficiale con l’istituzione di un Comitato Comune che rappresenta una svolta nel dialogo tra società e tifoseria.

Milan e AIMC: il nuovo modello di collaborazione strutturata

L’accordo siglato consolida il rapporto tra il club rossonero e l’associazione, introducendo una cabina di regia congiunta che funzionerà come punto di incontro permanente. Non si tratta di un semplice rinnovo burocratico, ma di un salto qualitativo nelle dinamiche di comunicazione tra società e comunità organizzata.

Il Comitato Comune avrà compiti definiti: favorire confronto diretto e costante, coordinare le attività sul territorio nazionale e internazionale, sviluppare nuove progettualità e individuare opportunità di crescita comuni.

AIMC rappresenta l’unica associazione ufficiale dei Milan Club, con oltre 650 club affiliati e circa 70mila soci totali. Il rinnovo riconosce il ruolo strategico svolto dall’associazione nella diffusione dei valori societari e nel sostegno costante alla squadra. La convenzione enfatizza l’importanza del tifo sano, etico e inclusivo, ribadendo il fermo rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo.

Le iniziative concrete: fan engagement e attività giovanili

La nuova intesa punta su un’espansione concreta delle attività di coinvolgimento dei tifosi. Durante le giornate di campionato e attraverso tutte le iniziative del mondo rossonero, i 70mila soci avranno accesso a esperienze sempre più articolate e gratificanti.

L’organizzazione di eventi dedicati ai sostenitori rappresenta il nucleo della strategia di fan engagement, con particolare attenzione alle attività ludico-sportive e ai progetti rivolti alle nuove generazioni.

Qual è il valore aggiunto di questo modello? La strutturazione permanente del dialogo elimina l’improvvisazione e trasforma il confronto in un processo sistematico. Il Milan non delega più la comunicazione con la base tifosa a iniziative episodiche, ma crea un canale istituzionale stabile dove le istanze della comunità trovano ascolto diretto.