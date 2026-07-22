Milan, c’è movimento anche in uscita: tentativi dalla Serie A per l’esubero

Il Milan deve agire anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita e uno dei nomi indiziati alla partenza è quello di Samuele Ricci, chiuso nelle gerarchie e incapace di convincere a pieno mister Amorim: ci sono due club italiani sulle sue tracce.

Ricci in uscita dal Milan: ci pensano Atalanta e Bologna

Per finanziare un calciomercato in entrata piuttosto esoso, il Milan necessita inevitabilmente di fondi importanti anche dalle cessioni per rispettare le regole e i principi di sostenibilità economica. Da giorni, uno dei nomi indiziati a partire è quello di Samuele Ricci, il quale non ha soddisfatto a pieno mister Amorim e che è alle spalle di Modric – dal rinnovo imminente – e Jashari nelle gerarchie. Per questo, il mercato si muove per il regista ex Torino e, ricostruisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, ci sono due club su di lui: l’Atalanta di Maurizio Sarri (che nelle scorse settimane aveva sondato, invano, anche il regista svizzero) e il Bologna di Domenico Tedesco.

Da capire se il loro interesse si trasformerà in qualcosa di concreto e quali condizioni fisserà il Milan per farlo partire alle giuste condizioni, dato l’investimento passato da 23 milioni di euro.