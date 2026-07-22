Calciomercato del Milan

Milan, c’è movimento anche in uscita: tentativi dalla Serie A per l’esubero

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Milan, c’è movimento anche in uscita: tentativi dalla Serie A per l’esubero
Ricci in uscita: ci sono Atalanta e Bologna
Atalanta e Bologna su Ricci

Il Milan deve agire anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita e uno dei nomi indiziati alla partenza è quello di Samuele Ricci, chiuso nelle gerarchie e incapace di convincere a pieno mister Amorim: ci sono due club italiani sulle sue tracce.

Ricci in uscita dal Milan: ci pensano Atalanta e Bologna

Per finanziare un calciomercato in entrata piuttosto esoso, il Milan necessita inevitabilmente di fondi importanti anche dalle cessioni per rispettare le regole e i principi di sostenibilità economica. Da giorni, uno dei nomi indiziati a partire è quello di Samuele Ricci, il quale non ha soddisfatto a pieno mister Amorim e che è alle spalle di Modric – dal rinnovo imminente – e Jashari nelle gerarchie. Per questo, il mercato si muove per il regista ex Torino e, ricostruisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, ci sono due club su di lui: l’Atalanta di Maurizio Sarri (che nelle scorse settimane aveva sondato, invano, anche il regista svizzero) e il Bologna di Domenico Tedesco.

Da capire se il loro interesse si trasformerà in qualcosa di concreto e quali condizioni fisserà il Milan per farlo partire alle giuste condizioni, dato l’investimento passato da 23 milioni di euro.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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