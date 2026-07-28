Milan, che gioia per Amorim: parole da brividi in conferenza!

Entrare nella storia del Milan è un traguardo riuscito a pochi e questo è ben noto al nuovo allenatore rossonero, Ruben Amorim. Già avere l’opportunità di sedere sulla panchina rossonera inorgoglisce molto il portoghese, come si evince dalle sue recenti parole.

Sono i primissimi giorni dell’avventura di Ruben Amorim al Milan, trascorsi tra ritiro, conoscenza della squadra, preparazione e ancora gestione delle nuove emozioni. A breve comincerà la stagione ufficiale e il tecnico portoghese vuole farsi trovare pronto per ripagare la fiducia della società. Insomma, le sue ultime parole racchiudono entusiasmo e determinazione.

Ecco quanto ha dichiarato in conferenza stampa da Perth:

“Allenare il Milan è un sogno. Hanno ritenuto fossi la persona giusta, successi e fallimenti compresi. Non vado più in campo in tuta ma in abito?! Milano è la città della moda, sono nel posto giusto. La dirigenza ha individuato me, credo abbiamo realizzato che volevamo giocare nello stesso modo. Ma penso che mi abbiano scelto non solo per i successi, bensì anche perché l’esperienza in un grande club come il Manchester United li ha aiutati a capire meglio chi sono. E tutte le riflessioni che ho condiviso durante gli incontri con il signor Cardinale hanno fatto capire loro che ero preparato per questo lavoro, non solo grazie ai successi ma anche grazie ai miei fallimenti. Credo che questo abbia pesato molto durante i colloqui”.