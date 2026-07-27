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Milan, clamoroso ribaltone in vista: futuro non più scontato!

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Milan, clamoroso ribaltone in vista: futuro non più scontato!
Amorim congela la cessione di Estupinan
Amorim porta Estupinan in ritiro: vuole valutarlo prima di cederlo

Pervis Estupinan sembrava a un passo dall’addio al Milan per essere ceduto all’Aston Villa. Tuttavia, ora il suo futuro non appare così delineato e potrebbero essere prese decisioni sorprendenti in base all’andamento della pre-season.

Estupinan in Australia: cessione in stand-by

Fino a pochissimi giorni fa il passaggio del terzino ecuadoregno Pervis Estupinan dal Milan all’Aston Villa di Unai Emery pareva pressocché scontato, un’operazione in dirittura d’arrivo. Tuttavia, evidenzia Tuttosport, il classe ’98 è presente nella lista dei giocatori a disposizione di Ruben Amorim per la tournée rossonera in Australia. Questa decisione arriva direttamente dall’allenatore portoghese, che si dimostra ancora una volta fortemente influente nelle decisioni di calciomercato. Al momento, infatti, l’ex Brighton è in fase di osservazione e valutazione e il tecnico non vuole prendere decisioni definitive e affrettate. Ora palla a Estupinan, che può concedersi un’altra occasione rossonera.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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