Milan, clamoroso ribaltone in vista: futuro non più scontato!

Pervis Estupinan sembrava a un passo dall’addio al Milan per essere ceduto all’Aston Villa. Tuttavia, ora il suo futuro non appare così delineato e potrebbero essere prese decisioni sorprendenti in base all’andamento della pre-season.

Estupinan in Australia: cessione in stand-by

Fino a pochissimi giorni fa il passaggio del terzino ecuadoregno Pervis Estupinan dal Milan all’Aston Villa di Unai Emery pareva pressocché scontato, un’operazione in dirittura d’arrivo. Tuttavia, evidenzia Tuttosport, il classe ’98 è presente nella lista dei giocatori a disposizione di Ruben Amorim per la tournée rossonera in Australia. Questa decisione arriva direttamente dall’allenatore portoghese, che si dimostra ancora una volta fortemente influente nelle decisioni di calciomercato. Al momento, infatti, l’ex Brighton è in fase di osservazione e valutazione e il tecnico non vuole prendere decisioni definitive e affrettate. Ora palla a Estupinan, che può concedersi un’altra occasione rossonera.