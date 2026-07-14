Milan, contatti avviati: il club studia la soluzione migliore! I dettagli

Grafica mercato Milan: silhouetta giocatore e stemma rossonero con effetti fuoco

Francesco Camarda potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. La Sampdoria ha avviato i primi contatti con il club rossonero per portare l’attaccante classe 2008 a Genova in prestito.

Camarda e il prestito alla Samp: il Milan studia la soluzione migliore

Nelle ultime ore la Sampdoria ha intensificato i contatti con il Milan per comprendere i margini concreti dell’operazione. Camarda è rientrato dal prestito al Lecce, dove ha trovato poco spazio anche a causa di alcuni problemi fisici. Una nuova esperienza in Serie B potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il suo sviluppo calcistico.

Genova offre un’occasione concreta: una piazza ambiziosa dove crescere con continuità. Il Milan, però, intende valutare con attenzione quale sia la destinazione più utile per il suo progetto.

Sampdoria-Camarda: una crescita per il classe 2008?

Camarda rappresenta uno dei talenti più interessanti della vivaio rossonero. Il prestito alla Sampdoria permetterebbe al giocatore di accumulare minuti di gioco in una categoria competitiva come la Serie B, dove la fisicità e la tattica richiedono un adattamento significativo. Il club ligure, con il suo progetto ambizioso, potrebbe fornire quella continuità che al Lecce non ha trovato.

Il Milan deve però considerare altre opzioni prima di decidere. Non è una scelta definitiva: la dirigenza rossonera sta ancora valutando quale sia il percorso più efficace per accelerare la crescita di Camarda.