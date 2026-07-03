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Milan, dopo l’accordo con Gila si cerca quello con la Lazio: ecco quando si può chiudere!

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Milan, dopo l’accordo con Gila si cerca quello con la Lazio: ecco quando si può chiudere!
Mario Gila in campo con la maglia della Lazio.
Il Milan continua ad apprezzare Gila

Il Milan lavora senza sosta al secondo colpo di calciomercato. Dopo l’acquisto di Goncalo Ramos, adesso sembra vicino il colpo in difesa con Mario Gila. Dopo esser sembrato vicino al Napoli e poi all’Atalanta, il blitz delle ultime ore del Milan ha cambiato totalmente la questione: sono ora i rossoneri in pole.

Milan, si può chiudere lunedì per Gila! La rivelazione di Di Marzio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver trovato l’accordo totale col giocatore, il Milan lavora per trovare l’accordo definitivo anche con la Lazio. Previsto, infatti, un incontro con l’agente per concludere l’accordo anche con la Lazio.

Il meeting dovrebbe essere previsto per lunedì 6 luglio. In questa giornata, infatti, se tutto dovesse andare secondo i piani, dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva nell’accordo tra rossoneri e biancocelesti per Mario Gila.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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