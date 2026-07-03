Milan, dopo l’accordo con Gila si cerca quello con la Lazio: ecco quando si può chiudere!

Il Milan lavora senza sosta al secondo colpo di calciomercato. Dopo l’acquisto di Goncalo Ramos, adesso sembra vicino il colpo in difesa con Mario Gila. Dopo esser sembrato vicino al Napoli e poi all’Atalanta, il blitz delle ultime ore del Milan ha cambiato totalmente la questione: sono ora i rossoneri in pole.

Milan, si può chiudere lunedì per Gila! La rivelazione di Di Marzio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver trovato l’accordo totale col giocatore, il Milan lavora per trovare l’accordo definitivo anche con la Lazio. Previsto, infatti, un incontro con l’agente per concludere l’accordo anche con la Lazio.

Il meeting dovrebbe essere previsto per lunedì 6 luglio. In questa giornata, infatti, se tutto dovesse andare secondo i piani, dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva nell’accordo tra rossoneri e biancocelesti per Mario Gila.