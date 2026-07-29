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Milan, doppio colpo per rinforzare il reparto: depositati i contratti

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Milan, doppio colpo per rinforzare il reparto: depositati i contratti
Cartella contrattuale AC Milan per le procedure di calciomercato rossonero
Cartella contrattuale AC Milan con logo rossonero e scritta CONTRATTO su scrivania elegante con penna

Il Milan ha completato due operazioni difensive per le proprie strutture giovanili, ufficializzando gli arrivi di Sankhoun Diawara e Lorenzo Calvani. I contratti sono stati regolarmente depositati presso la Lega Serie A.

Diawara al Milan: la scelta dal Troyes

Sankhoun Diawara approda a Milano dal Troyes a titolo definitivo per una cifra di 3 milioni di euro. Il difensore centrale, classe 2006, ha sostenuto le visite mediche prima della sottoscrizione dell’accordo contrattuale. Si tratta di un rinforzo pensato per lo sviluppo tattico delle categorie giovanili milaniste. Con un profilo che mira a costruire solidità nel reparto arretrato nel medio termine.

Calvani dalla Lazio: il terzino sinistro rossonero

Lorenzo Calvani, terzino sinistro classe 2006, è stato acquisito dalla Lazio a titolo definitivo. L’operazione si è sviluppata negli stessi giorni delle trattative che coinvolgevano Mateo Gila. Dimostrando un dialogo costruttivo tra le due società su più tavoli negoziali contemporaneamente.

Queste due operazioni riflettono un approccio preciso del Milan verso il mercato giovanile europeo. Piuttosto che concentrarsi esclusivamente su sviluppi interni, la società investe su profili già testati in contesti competitivi strutturati. Diawara e Calvani rappresentano scelte calibrate per aumentare la concorrenza interna e accelerare i tempi di adattamento alle esigenze del calcio professionistico moderno.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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