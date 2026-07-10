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Milan, Gila è (finalmente) ufficiale: le sue prime parole in rossonero

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Milan, Gila è (finalmente) ufficiale: le sue prime parole in rossonero
Le prime parole rossonere di Gila
Gila rilascia le prime dichiarazioni da giocatore del Milan

Mario Gila si è ufficialmente trasferito al Milan e si prepara alla prossima stagione in rossonero. L’investimento è stato piuttosto importante, ma il giocatore ha fortemente apprezzato la fiducia rossonera, come si evince dalle sue primissime parole.

Le prime parole rossonere dello spagnolo

Quest’oggi è stato il Gila-day per il Milan: il difensore rossonero ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà per le prossime stagioni ai rossoneri, diventando ufficialmente un giocatore rossonero. Dopo aver messo la firma sul contratto, ha rilasciato alcune parole rapidamente a giornalisti presenti.

Di seguito le sue parole:

“Sono molto contento, bisogna ripagare il Milan. Mi aspetto di fare tantissime cose buone: con la squadra che abbiamo le faremo. Ho parlato con Amorim e sono molto contento di condividere lo spogliatoio con lui. Un saluto molto forte, forza Milan. Andiamo con tutto quest’anno”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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