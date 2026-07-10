Milan, Gila è (finalmente) ufficiale: le sue prime parole in rossonero

Mario Gila si è ufficialmente trasferito al Milan e si prepara alla prossima stagione in rossonero. L’investimento è stato piuttosto importante, ma il giocatore ha fortemente apprezzato la fiducia rossonera, come si evince dalle sue primissime parole.
Le prime parole rossonere dello spagnolo
Quest’oggi è stato il Gila-day per il Milan: il difensore rossonero ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà per le prossime stagioni ai rossoneri, diventando ufficialmente un giocatore rossonero. Dopo aver messo la firma sul contratto, ha rilasciato alcune parole rapidamente a giornalisti presenti.
Di seguito le sue parole:
“Sono molto contento, bisogna ripagare il Milan. Mi aspetto di fare tantissime cose buone: con la squadra che abbiamo le faremo. Ho parlato con Amorim e sono molto contento di condividere lo spogliatoio con lui. Un saluto molto forte, forza Milan. Andiamo con tutto quest’anno”.