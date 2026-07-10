Milan, Gila è (finalmente) ufficiale: le sue prime parole in rossonero

Mario Gila si è ufficialmente trasferito al Milan e si prepara alla prossima stagione in rossonero. L’investimento è stato piuttosto importante, ma il giocatore ha fortemente apprezzato la fiducia rossonera, come si evince dalle sue primissime parole.

Le prime parole rossonere dello spagnolo

Quest’oggi è stato il Gila-day per il Milan: il difensore rossonero ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà per le prossime stagioni ai rossoneri, diventando ufficialmente un giocatore rossonero. Dopo aver messo la firma sul contratto, ha rilasciato alcune parole rapidamente a giornalisti presenti.

Di seguito le sue parole: