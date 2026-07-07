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Milan, il Mondiale fa vittime: altro KO dopo Gimenez

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Milan, il Mondiale fa vittime: altro KO dopo Gimenez
Il Milan è preoccupato per l'infortunio di Pulisic
Infortunio Pulisic al Mondiale: il Milan aspetta in ansia

Nella notte italiana la Coppa del Mondo 2026 ha regalato un verdetto molto importante: dopo la bufera sul caso Balogun, gli USA hanno rimediato una sconfitta pesante contro il Belgio. Per il Milan, però, c’è una notizia grave: Christian Pulisic ha lasciato il campo per infortunio e sarà valutato.

Pulisic out in USA-Belgio

La notte degli Stati Uniti d’America è stata un vero incub. Le speranze di un sogno Mondiale sono svanite dopo la sonora sconfitta per 1-4 rimediata contro il Belgio dell’ex rossonero Charles de Ketelaere e di Saelemaekers. Nonostante lo “scandalo” per il rosso cancellato a Balogun, gli uomini di Pochettino hanno potuto far poco, a causa anche dell’assenza del loro principale leader tecnico sul terreno di gioco. Infatti, Christian Pulisic ha lasciato il campo al 59′ per infortunio, preoccupando anche tutti in casa Milan.

Dopo la pesante sentenza su Santiago Gimenez (che saà out per 8 settimane), i rossoneri sperano di non aver perso anche a lungo un giocatore cruciale come Capitan America. Dunque, mister Amorim lunedì si metterà in contatto con lui per saperne di più con le condizioni. C’è ansia e si spera in notizia confortanti.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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