Calciomercato del Milan

Milan, il nuovo rinforzo arriva dalla Serie A? Lo vuole Amorim

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Milan, il nuovo rinforzo arriva dalla Serie A? Lo vuole Amorim
Amorim e un dirigente del Milan si stringono la mano nello stadio San Siro
Amorim stringe la mano a un dirigente del Milan nello stadio San Siro con lo stemma rossonero sullo sfondo

Il Milan sta costruendo una nuova rosa, per la prossima stagione, in base alle richieste del suo nuovo tecnico Ruben Amorim: un rinforzo può arrivare dalla competitor di Serie A.

Milan, arriva Ederson dall’Atalanta?

Secondo quanto riferito da ‘Il Giornale’, il club nerazzurro ha messo gli occhi su Ederson. La volontà è perciò quella di non fermarsi agli acquisti di Goncalo Ramos e Mario Gila ma di puntare sul brasiliano che non ha più lasciato la Dea.

Dopo il passaggio saltato allo United, l’Atalanta ha offerto al suo giocatore il rinnovo di contratto ma la trattativa è al momento in stand-by proprio per l’interesse del Milan trapelato nelle ultime ore.

 

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Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

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