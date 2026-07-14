Milan, il nuovo rinforzo arriva dalla Serie A? Lo vuole Amorim

Il Milan sta costruendo una nuova rosa, per la prossima stagione, in base alle richieste del suo nuovo tecnico Ruben Amorim: un rinforzo può arrivare dalla competitor di Serie A.
Milan, arriva Ederson dall’Atalanta?
Secondo quanto riferito da ‘Il Giornale’, il club nerazzurro ha messo gli occhi su Ederson. La volontà è perciò quella di non fermarsi agli acquisti di Goncalo Ramos e Mario Gila ma di puntare sul brasiliano che non ha più lasciato la Dea.
Dopo il passaggio saltato allo United, l’Atalanta ha offerto al suo giocatore il rinnovo di contratto ma la trattativa è al momento in stand-by proprio per l’interesse del Milan trapelato nelle ultime ore.
Visualizza questo post su Instagram