Milan, il prossimo colpo è il trequartista: il preferito costa 35 milioni

Dopo aver ufficializzato Gonçalo Ramos e Gila, il Milan potrebbe ora investire per un trequartista. Ci sono due nomi in pole per il ruolo, due giovani di grande prospettiva mondiale ma tutt’altro che economici, come Alajbegovic e Karetsas.

Mercato Milan, capitolo 3: ora si vira sul giovane trequartista

In queste prime settimane estive, il Milan è senza dubbio la regina del calciomercato: prima l’acquisto record di Gonçalo Ramos, poi l’operazione lampo per Gila. Dopo aver ufficializzato due colpi top per mister Amorim, ora si potrebbe virare su un terzo profilo, andando alla ricerca di un trequartista dalle buone prospettive di crescita. Stando a quanto emerso sulle pagine del Corriere dello Sport, i rossoneri ammirano il profilo di Kostantinos Karetsas del Genk, il cui valore si aggira sui 35 milioni di euro. La richiesta non è di certo irrisoria, ma il talento del classe 2007 è cristallino e la società vorrebbe agire ora prima che il suo prezzo diventi estremamente inaccessibile in futuro.

Si programmano, perciò, movimenti concreti: in settimana vi saranno contatti con entourage e fra club, ma i rossoneri hanno anche due alternative di livello al vaglio come Kerim Alajbegovic (pupillo di Ibra, sul quale si muove l’Atalanta con decisione) e Can Uzun, molto costoso.