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Milan, il rinforzo arriva dal Real Madrid? Chieste informazioni: il nome e i dettagli

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Milan, il rinforzo arriva dal Real Madrid? Chieste informazioni: il nome e i dettagli
Ruben Amorim e la strategia di mercato del Milan: il progetto di rinnovamento tecnico rossonero
Ruben Amorim in blazer blu e t-shirt bianca davanti al logo ACM del Milan, con sagome di giocatori su sfondo rosso

Il Milan sa che deve spingere per essere competitivo in Serie A e per cancellare quanto non ha funzionato nel finale della stagione da poco conclusa. Il club vuole ripartire con Amorim, fornendogli i migliori innesti possibili per rinforzare la rosa. Occhio allora alle ultime informazioni riferite da Nicolò Schira.

Milan: piace Thiago Pitarch del Real Madrid

Secondo quanto riportato da Nicoló Schira su ‘X’, il club rossonero avrebbe chiesto informazioni al Real Madrid per il classe 2007 Thiago Pitarch.

Il centrocampista dei Blancos piace a diversi club ma di fatto l’ultima parola sul suo futuro spetterà a José Mourinho.

 

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Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

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