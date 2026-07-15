Milan, il rinforzo arriva dal Real Madrid? Chieste informazioni: il nome e i dettagli

Il Milan sa che deve spingere per essere competitivo in Serie A e per cancellare quanto non ha funzionato nel finale della stagione da poco conclusa. Il club vuole ripartire con Amorim, fornendogli i migliori innesti possibili per rinforzare la rosa. Occhio allora alle ultime informazioni riferite da Nicolò Schira.
Milan: piace Thiago Pitarch del Real Madrid
Secondo quanto riportato da Nicoló Schira su ‘X’, il club rossonero avrebbe chiesto informazioni al Real Madrid per il classe 2007 Thiago Pitarch.
Il centrocampista dei Blancos piace a diversi club ma di fatto l’ultima parola sul suo futuro spetterà a José Mourinho.
Visualizza questo post su Instagram