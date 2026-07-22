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Milan, il sogno sfuma: ecco perché il possibile colpo è saltato

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Milan, il sogno sfuma: ecco perché il possibile colpo è saltato
Mercato Milan: dinamiche di calciomercato in evoluzione per i Rossoneri
Silhouette di persona davanti ai loghi dell'AC Milan con effetto esplosivo rosso e nero

Phil Foden ha chiuso ogni porta al Milan firmando il rinnovo con il Manchester City fino al 2030. L’esterno inglese non si muove dalla Premier League.

Foden e il Manchester City: il contratto che allontana il sogno rossonero

L’annuncio ufficiale del Manchester City arriva come una doccia fredda per chi al Milan nutriva speranze concrete. Foden ha sottoscritto un prolungamento contrattuale fino al 2030, sigillando il suo futuro con i Citizens per i prossimi quattro anni.

Il rinnovo di Foden fino al 2030 non è un semplice prolungamento contrattuale. È una dichiarazione di intenti del Manchester City, che blinda uno dei suoi asset più preziosi impedendo qualsiasi tentativo di mercato da parte di rivali europei. Il Milan, in questa situazione, rimane completamente tagliato fuori dalle trattative.

Redazione SpaziMilan
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