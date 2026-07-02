Milan in missione Mondiali: scout al lavoro nella notte

La Coppa del Mondo sta puntando i riflettori su tantissimi giocatori del panorama calcistico internazionale: tra conferme e piacevoli sorprese, i club come il Milan approfittano della competizione per osservare giocatori come Kerim Alajbegovic con la sua Bosnia.

Alajbegovic in orbita Milan: scout in missione in USA-Bosnia

Nella notte la Bosnia-Herzegovina ha salutato ufficialmente il suo storico Mondiale, raggiunto dopo aver clamorosamente eliminato l’Italia ai playoff. Il percorso da sogno è terminato ai sedicesimi di finale alla luce della sconfitta contro i padroni di casa degli USA, raggiungendo comunque un ottimo risultato. Tra i giocatori di maggior spicco, vi è sicuramente Kerim Alajbegovic, autore di un gol in quattro gare: il Milan, segnala l’esperto di mercato Nicolò Schira, lo ha tenuto d’occhio nella notte con uno scout presente durante il match di Santa Clara.

Giusto ricordare il forte interesse da parte di club come Roma e Atalanta, che però non hanno mai affondato. Da capire se, dopo lo scouting, ora si proverà a chiudere il colpo con il Bayer Leverkusen, club proprietario del cartellino del classe 2007, valutato 30 milioni di euro.