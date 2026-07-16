Milan, ira Cardinale: “Non gli è andata giù questa cosa”

Mattia Liberali al Como rappresenta per il Milan il fallimento di una strategia gestionale. Cardinale considera la perdita del talento classe 2007 un’onta organizzativa, secondo Carlo Pellegatti.

Liberali e il veto di Cardinale: errori che non si ripeteranno

La cessione del giovane promessa rossonera non è stata accettata passivamente dalla proprietà americana. Secondo Pellegatti, Gerry Cardinale ha vissuto l’addio come un fallimento strategico che non doveva accadere. La trattativa era stata gestita con superficialità e scarso approfondimento, lasciando la strada aperta al Como per acquisire il calciatore senza particolari ostacoli. Questo errore ha generato una vera tempesta al quarto piano di Casa Milan, con conseguenze dirette sulla gestione futura dei talenti della Primavera.

La proprietà americana ha posto un veto netto: episodi simili non devono ripetersi. Cardinale ha compreso che la leggerezza nella valutazione dei giovani promettenti rappresentava una falla strutturale nella macchina dirigenziale. Il Milan non poteva permettersi di perdere un gioiellino italiano di quella caratura senza combattere fino in fondo.

Ibrahimovic e l’agente Lucci: la frattura che ha deciso tutto

Dietro il no definitivo di Liberali ci sono dinamiche relazionali complesse. L’entourage del calciatore, guidato dall’agente Alessandro Lucci, non ha gradito alcune dichiarazioni pubbliche di Zlatan Ibrahimovic. Queste parole hanno creato una frattura che Cardinale ha tentato di ricucire, ma senza successo. Il giocatore e il suo procuratore avevano compreso l’importanza centrale di Ibrahimovic nel progetto Milan, ma non abbastanza da convincerli a restare.

La scelta di Como è arrivata come conseguenza logica di questa frattura. Liberali e Lucci hanno preferito un’alternativa che garantisse serenità ambientale e prospettive di crescita lontano da tensioni interne. Quello che sembrava gestibile è diventato irreversibile nel momento in cui il giocatore ha capito che il clima interno non era favorevole alla sua permanenza.

Cardinale ha trasformato questa sconfitta in una lezione: la comunicazione interna, soprattutto con i giovani talenti, deve essere controllata e coerente. Non si possono permettere contraddizioni pubbliche tra le figure storiche del club e i progetti destinati ai promettenti. La perdita di Liberali ha insegnato al Milan che la gestione dei giovani richiede un coordinamento totale tra area tecnica e leadership storica.

Il nuovo approccio del Milan: controllo totale sui talenti

La dirigenza rossonera deve ora ripensare il metodo di trattenimento dei giovani promettenti. Non basta offrire contratti vantaggiosi: serve un ecosistema stabile dove le voci autorevoli del club non creino confusione. Il Milan sa che il prossimo talento della Primavera sarà seguito con attenzione diversa, con protocolli comunicativi chiari e una strategia di coinvolgimento personalizzata.

Liberali al Como rappresenta quindi un turning point. Non è solo una perdita di mercato, ma un campanello d’allarme che ha scosso Cardinale fino a spingerlo a interventi strutturali. Il Milan da adesso in poi avrà meno spazi per improvvisazioni nella gestione dei propri gioiellini. La lezione è costata cara, ma è stata imparata.