Milan, la cessione si avvicina: la mossa del giocatore è netta

Ismael Bennacer ha deciso di chiudere definitivamente con il Milan. Secondo Fabrizio Romano, il centrocampista algerino cambierà procuratori e lavorerà concretamente alla sua cessione in estate, dopo l’esperienza in prestito al Dinamo Zagabria.

La scelta di affidare la propria carriera a una nuova agenzia, quella di Ramadini, rappresenta un segnale inequivocabile: Bennacer non rientra nei piani rossoneri e intende trovare una soluzione altrove. Non si tratta di una semplice mossa tattica di mercato, ma di una decisione presa dal giocatore stesso per voltare pagina dopo anni di alti e bassi in rossonero.

Bennacer a Zagabria: prestito che non ha convinto nessuno

La stagione 2025/2026 in Croazia ha offerto al mediano una continuità che faticava a trovare a Milano. Bennacer ha collezionato 18 presenze nella HNL, realizzando 1 gol e 2 assist in circa 1000 minuti complessivi. Le prestazioni non hanno però convinto il Dinamo per un eventuale riscatto definitivo. Pur mostrando solidità difensiva e capacità di costruzione dal basso, il centrocampista non ha lasciato l’impressione di un giocatore destinato a cambiare il suo status di mercato.

Dopo l’esperienza a Marsiglia, il prestito croato rappresentava una chance di rilancio. Bennacer l’ha sfruttata solo in parte: infortuni ricorrenti hanno limitato il suo impatto, e il rendimento non è stato sufficiente a suscitare interesse concreto per una permanenza. La squadra croata ha preferito non investire su di lui.

Il Milan non lo vuole: la strada verso la cessione è tracciata

La dirigenza rossonera ha già deciso: Bennacer non farà parte del progetto futuro. Il club non intende investire su un centrocampista che fatica a garantire continuità e prestazioni di alto livello. La scelta di lasciarlo partire è coerente con una strategia di rinnovamento della mediana.

La nuova agenzia lavora già alle opzioni di mercato. Bennacer avrà tempo fino al prossimo calciomercato estivo per trovare una destinazione che lo valorizzi. Club europei di medio-alto livello potrebbero rappresentare soluzioni concrete, sia in Italia che all’estero. Il centrocampista algerino avrà la possibilità di ripartire da una squadra disposta a puntare su di lui con continuità.

L’addio di Bennacer dal Milan si consumerà in estate: la cessione non è una possibilità, ma una certezza. I nuovi procuratori del centrocampista hanno il compito di trovare il club giusto per una nuova fase della sua carriera, lontano da San Siro e dalle difficoltà incontrate negli ultimi anni. Il calciomercato Milan proseguirà con questa uscita già definita negli intenti.