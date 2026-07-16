Calciomercato del Milan

Milan, l’aiuto arriva direttamente da Jorge Mendes? Nuovo nome per la corsia destra

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Milan, l’aiuto arriva direttamente da Jorge Mendes? Nuovo nome per la corsia destra
Mendes offre Tiago Santos al Milan
Amorim e Jorge Mendes valutano Tiago Santos del Lille

Il super agente Jorge Mendes continua a creare una forte sinergia di stampo tutto portoghese con il Milan: l’ultimo nome lusitano accostato al club rossonero è quello di Tiago Santos del Lille per la fascia destra.

Mendes offre Tiago Santos al Milan

Il Milan sta inevitabilmente viaggiando verso un processo di “lusitanizzazione”: la presenza di elementi portoghesi all’interno del club sta aumentando a dismisura nel nuovo progetto del 2026/27. L’allenatore, Ruben Amorim, ha richiesto rinforzi e molti nomi arrivano da madrepatria: dall’ufficiale Gonçalo Ramos, passando per le suggestioni difensive come Antonio Silva (ormai chiuso al Bournemouth) e Gonçalo Inacio. L’ultima pista, riporta il Corriere dello Sport, porta al terzino portoghese di proprietà del Lille, Tiago Santos.

Il laterale destro classe 2002 è emerso su proposta diretta del super agente Jorge Mendes, in costante contatto col club nelle ultime settimane, e il club rossonero valuterà il giocatore in una shortlist in cui presenzia anche Nassair Mazraoui, curato da un’altra procuratrice dagli ottimi rapporti col club come Rafaela Pimenta.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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