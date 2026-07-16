Milan, l’aiuto arriva direttamente da Jorge Mendes? Nuovo nome per la corsia destra

Il super agente Jorge Mendes continua a creare una forte sinergia di stampo tutto portoghese con il Milan: l’ultimo nome lusitano accostato al club rossonero è quello di Tiago Santos del Lille per la fascia destra.

Mendes offre Tiago Santos al Milan

Il Milan sta inevitabilmente viaggiando verso un processo di “lusitanizzazione”: la presenza di elementi portoghesi all’interno del club sta aumentando a dismisura nel nuovo progetto del 2026/27. L’allenatore, Ruben Amorim, ha richiesto rinforzi e molti nomi arrivano da madrepatria: dall’ufficiale Gonçalo Ramos, passando per le suggestioni difensive come Antonio Silva (ormai chiuso al Bournemouth) e Gonçalo Inacio. L’ultima pista, riporta il Corriere dello Sport, porta al terzino portoghese di proprietà del Lille, Tiago Santos.

Il laterale destro classe 2002 è emerso su proposta diretta del super agente Jorge Mendes, in costante contatto col club nelle ultime settimane, e il club rossonero valuterà il giocatore in una shortlist in cui presenzia anche Nassair Mazraoui, curato da un’altra procuratrice dagli ottimi rapporti col club come Rafaela Pimenta.