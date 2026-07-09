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Milan, l’annuncio di mercato arriva direttamente dal giocatore: addio confermato!

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Milan, l’annuncio di mercato arriva direttamente dal giocatore: addio confermato!
Amorim e la strategia di mercato del Milan: progetto di rinnovamento tecnico rossonero
Ruben Amorim in primo piano con blazer blu davanti al logo ACM del Milan, circondato da sagome di giocatori su sfondo rosso

Mario Gila è virtualmente del Milan, sembrano non esserci più dubbi sulla riuscita del colpo di calciomercato, con il diretto interessato che è sicuro di trasferirsi in rossonero. D’altronde, è arrivata anche la sua diretta conferma ai tifosi in occasione dell’ultimo allenamento della Lazio.

Gila conferma la partenza alla Lazio: il Milan lo attende

Oramai Mario Gila può considerare sé stesso un giocatore del Milan. Non sembrano esservi più intoppi e, scaramanzia evitando, anche il difensore stesso è convinto della buona riuscita del trasferimento. A conferma di ciò, come segnalato da ANSA, quest’oggi la Lazio si è radunata al centro sportivo di Formello per le visite mediche e per i test atletici, dove presenziava anche l’ex Real Madrid. Ebbene, il classe 2000 ha pronunciato alcune parole chiarissime dinanzi ai tifosi presenti:

Partirò nei prossimi giorni. Della mia esperienza alla Lazio mi porterò dietro tutto, è stato molto bello e sono felice degli anni vissuti qui”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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