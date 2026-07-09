Milan, l’annuncio di mercato arriva direttamente dal giocatore: addio confermato!

Mario Gila è virtualmente del Milan, sembrano non esserci più dubbi sulla riuscita del colpo di calciomercato, con il diretto interessato che è sicuro di trasferirsi in rossonero. D’altronde, è arrivata anche la sua diretta conferma ai tifosi in occasione dell’ultimo allenamento della Lazio.

Gila conferma la partenza alla Lazio: il Milan lo attende

Oramai Mario Gila può considerare sé stesso un giocatore del Milan. Non sembrano esservi più intoppi e, scaramanzia evitando, anche il difensore stesso è convinto della buona riuscita del trasferimento. A conferma di ciò, come segnalato da ANSA, quest’oggi la Lazio si è radunata al centro sportivo di Formello per le visite mediche e per i test atletici, dove presenziava anche l’ex Real Madrid. Ebbene, il classe 2000 ha pronunciato alcune parole chiarissime dinanzi ai tifosi presenti: