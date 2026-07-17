Milan, lavoro intenso sotto la guida di Amorim e domenica la prima amichevole: i dettagli

Il Milan di Ruben Amorim ha svolto stamattina a Milanello una seduta molto intensa, superando le due ore di lavoro sul campo con i rossoneri impegnati in esercitazioni tattiche e fisiche.

Amorim accelera i tempi: lavoro prolungato a Milanello

La seduta di questa mattina ha rappresentato un salto di qualità rispetto ai giorni precedenti. Il tecnico portoghese ha mantenuto il focus su una preparazione fisica e tattica rigorosa, senza concedere pause eccessive. L’allenamento si è protratto oltre le due ore, segnale che Amorim intende accelerare i tempi di assimilazione dei suoi principi di gioco. Domani il Milan tornerà in campo al mattino per continuare il lavoro.

La scelta di intensificare gli allenamenti arriva in una fase cruciale della preparazione estiva. Il calendario è fitto: il Milan affronterà il Celtic sabato 25 luglio a Glasgow, poi l’Inter il 5 agosto a Perth, il Chelsea il 9 agosto in Indonesia e il Manchester United il 15 agosto a Breslavia. Ogni giorno conta per affinare i meccanismi offensivi e difensivi.

Milan-Milan Futuro: test a porte chiuse domenica a Milanello

Domenica è confermato l’allenamento congiunto tra la prima squadra e il Milan Futuro. La partita si svolgerà a porte chiuse a Milanello, secondo la consuetudine per questi test interni. Non sarà quindi visibile ai tifosi milanisti, ma rappresenta un’occasione preziosa per Amorim di testare situazioni di gioco reali contro avversari che conoscono bene l’ambiente.

Questo tipo di match è fondamentale nella costruzione tattica. Amorim potrà valutare le risposte dei giocatori in fase di transizione, il posizionamento difensivo e la fluidità del gioco offensivo. Il Milan Futuro, che milita in Serie D, fornisce un’opposizione controllata ma significativa per una squadra che deve ancora raggiungere il ritmo gara.

La settimana proseguirà con allenamenti mattutini per tutta la rosa. Intanto, rimangono in osservazione i giocatori in fase di recupero, come Cissé e Idrissi, che potrebbero rientrare progressivamente nel lavoro collettivo dopo la valutazione di Amorim. Il Milan non ha margini di errore nella preparazione estiva: ogni seduta è funzionale al debutto ufficiale della stagione.