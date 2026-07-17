Milan, le parole a sorpresa sulla possibile cessione del big: “Sarebbe fantastico averlo con noi”

Pulisic continua a far gola alla MLS. Il New York City FC muove passi concreti per portare l’attaccante del Milan negli Stati Uniti, ma la società rossonera oppone un muro difensivo al trasferimento.

New York City FC: Sims conferma l’interesse per Pulisic

Brad Sims, CEO del New York City FC, ha ammesso pubblicamente durante un evento mediatico della MLS l’interesse concreto del club americano. Le sue parole non lasciano spazi a interpretazioni: “Un giocatore come Christian Pulisic sarebbe fantastico negli Stati Uniti, fantastico nella MLS e, naturalmente, fantastico a New York“. Sims ha poi aggiunto, con una dose di realismo, che “Se chiedeste a uno qualsiasi dei miei 29 colleghi in tutta la lega se sarebbero interessati ad avere Christian Pulisic in squadra, sono abbastanza sicuro che otterreste altri 29 sì”. La dichiarazione evidenzia quanto il talento rossonero sia appetibile nel campionato americano, ma rivela anche la consapevolezza che Pulisic non è un obiettivo semplice da raggiungere.

L’interesse del New York City FC non è casuale. Pulisic rappresenta il profilo ideale per la MLS: un giocatore di massima qualità tecnica ancora nel pieno della sua carriera, capace di attirare sponsor e pubblico. Tuttavia, il divario tra il desiderio e la realtà fattibile è profondo.

Il Milan blocca la trattativa: Pulisic non si muove

Sims stesso ha riconosciuto il vero ostacolo: “Il Milan non vuole cederlo, quindi significa che per ora la trattativa è bloccata”. La posizione della società rossonera è cristallina e non ammette negoziazioni. Il club non intende privarsene, specialmente in una fase della stagione dove Pulisic rappresenta una risorsa tattica importante. Non c’è spazio per compromessi da parte di Via Aldo Rossi, almeno nel presente.

La situazione riflette una scelta strategica precisa del Milan. Perdere un giocatore del calibro di Pulisic durante la stagione in corso avrebbe implicazioni tattiche significative. L’attaccante americano si è integrato bene nel progetto rossonero e il suo addio creerebbe un vuoto difficile da colmare in corsa d’opera.

Quale scenario attende Pulisic? Il Milan, nel frattempo, lavora per convincere il giocatore a prolungare il contratto in scadenza la prossima stagione. Questo è il vero fronte caldo. Se la trattativa di rinnovo dovesse arenarsi, allora il New York City FC e altri club della MLS potrebbero tornare alla carica con maggiore forza. Per adesso, tuttavia, Pulisic rimane un giocatore del Milan e il progetto americano resta congelato. La prossima mossa dipenderà dalle negoziazioni sul rinnovo e dalla volontà dello stesso calciatore di restare in Europa o di provare una nuova esperienza nel calcio statunitense.

Il Milan sa che la finestra estiva potrebbe offrire opportunità diverse, ma la priorità attuale è blindare Pulisic con un nuovo accordo. Solo il completamento di questa operazione potrebbe davvero chiudere la porta alle sirene della MLS e garantire continuità al progetto tattico rossonero.